Schifferstadt – PKW beschädigt und geflohen – Zeugen gesucht

Schifferstadt / Metropolregion Rhein-Neckar – (ots) Am Montagnachmittag erschien ein 68-jähriger bei der Polizei Schifferstadt um eine Verkehrsunfallflucht zu seinem Nachteil zu melden. Sein Fahrzeug stand in der Straße Im Bachgarten am rechten Fahrbahnrand. Bei näherer Betrachtung stellte er einen frischen Streifschaden an der linken Fahrzeugseite fest. Der Unfall muss sich im Zeitraum von 15:00 Uhr – 16:30 Uhr ereignet haben. Hinweise auf den Verursacher liegen aktuell nicht vor. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Schifferstadt unter der Telefonnummer 06235 – 495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) entgegen.

Quelle:

Polizeiinspektion Schifferstadt