Mutterstadt – Geschwindigkeitskontrollen!

Mutterstadt/Schifferstadt/Metropolregion Rhein-Neckar (ots) – Am Dienstagvormittag führten Beamte der Polizei Schifferstadt Geschwindigkeitsmessungen in der Neustadter Straße in Mutterstadt durch. Hierbei mussten insgesamt 15 Geschwindigkeitsverstöße geahndet werden. Ein Verkehrsteilnehmer wurde bei erlaubten 70 km/h mit 115 km/h gemessen und kontrolliert. Dem Fahrer droht nun ein Bußgeld in Höhe von 320EUR, zwei Punkten in Flensburg sowie ein Monat Fahrverbot. Darüber hinaus wurde ein Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz festgestellt. Bei Verkehrskontrollen in Schifferstadt am Südbahnhof wurden ein Handy- sowie ein Gurtverstoß festgestellt.

Quelle: Polizeidirektion Ludwigshafen