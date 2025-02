Mannheim – Wiederaufnahme LOST THREADS – Stück von Julie Pécard am 7. und 8. März um 20 Uhr im EinTanzHaus

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Wer die Premiere von Lost Threads im November des vergangenen Jahres verpasst hat, kann das eindrucksvolle Tanzduett von Julie Pécard mit den Tänzerinnen Julia Headley und Cecilia Ponteprimo wieder am 7. und 8. März im EinTanzHaus erleben.

Ausgehend von der spezifischen Ballettterminologie, die weltweit auf Französisch gelehrt und praktiziert wird, hat die Choreografin Julie Pécard mit Lost Threads ein episodenhaftes Stück entworfen, das sich methodisch dem Ideal der Resilienz nähert: Wie finde ich meine Mitte, den Zustand, in dem ich mich sicher und aufgehoben fühle, um von dort aus den ständigen Herausforderungen des Lebens mit Leichtigkeit zu begegnen? Innerhalb einer fixierten choreografischen Struktur, die an vielen Stellen danach verlangt, spontan aufeinander zu reagieren, zu improvisieren und individuell zu interpretieren, begeben sich zwei Tänzerinnen auf die Suche nach der richtigen Balance.

Über die Choreografin

Julie Pécard ist Tänzerin, Choreografin und junge Mutter. Sie wurde in Frankreich geboren, verbrachte ihre Kindheit auf den Französischen Antillen und zog dann mit ihrer Familie nach Kanada. Ihre Tanzausbildung schloss sie in Vancouver bei Arts Umbrella unter der Leitung von Artemis Gordon ab und arbeitete in der Arts Umbrella Dance Company mit Choreograf*innen wie Emily Molnar, Gioconda Barbuto und Crystal Pite zusammen. Nach ihrem Abschluss tanzte Julie Pécard zunächst bei ProArteDanza in Toronto. 2009 folgte sie ihrem Traum und zog nach Europa, wo sie sich dem Kevin O‘Day Ballett am Nationaltheater Mannheim anschloss und als Solistin an vielen Neukreationen von Kevin O‘Day, Dominique Dumais, Lukas Timulak und Robert Glumbek beteiligt war.

Schon immer hatte Julie ein starkes Interesse an der Arbeit für junges Publikum. Die Zusammenarbeit mit dem Jungen Nationaltheater und der Schauburg in München hat diese Richtung ihres Schaffens geprägt. Am EinTanzHaus in Mannheim leitet sie gemeinsam mit Jonas Frey die Junior Dance Company. Als Vorständin des Netzwerks Flux e.V. gibt sie wichtige Impulse in die Tanzlandschaft der Rhein-Neckar Region.

Schon während ihrer Zeit am Nationaltheater Mannheim begann Julie, eigene choreografische Projekte umzusetzen, sowohl im Rahmen der jährlich stattfindenden Choreografischen Werkstatt als auch in der freien Szene. In künstlerischer Zusammenarbeit mit anderen Choreograf*innen entstanden z.B. UN/feminine, en passant, Falling und Triggers. Unter ihrer alleinigen Leitung kreierte sie im Winter 2021 Proximal Distance sowie Transitional States im April 2023.

Durch die Geburt ihre Kinder Émile und Sophie hat sich der inhaltliche Schwerpunkt ihrer Arbeit neu ausgerichtet – Fragen bezüglich Mutterschaft und Fürsorge, Resilienz und Verantwortung, Entwurzelung und Zugehörigkeit prägen ihre aktuellen Arbeiten.

Termine

Lost Threads

Fr, 7. und Sa, 8. März, 20 Uhr // EinTanzHaus, G4, 68159 Mannheim

Solidarisches Preissystem 5 / 10 / 15 / 25 EUR

Besetzung

Choreografie Julie Pécard Tanz Julia Headley und Cecilia Ponteprimo Komponistin Kasia Kadłubowska Dramaturgin Carmen Kovacs Kostüme und Lichtdesign Julie Pécard

Produktion & Förderung: Eine Produktion von Julie Pécard. Gefördert durch das Kulturamt der Stadt Mannheim und koproduziert mit EinTanzHaus.

Quelle: EinTanzhaus