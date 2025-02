Mannheim – THE MUSICAL BOX – performs GENESIS LIVE 72/73

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Mannheim, Rosengarten – Musensaal

05.04.2025, 20.30 Uhr

Tickets ab 56,00 Euro bei allen bekannten Vorverkaufsstellen

The Musical Box spielt „Foxtrot“-Show in Mannheim

Die kanadische Band The Musical Box, bekannt für ihre faszinierenden Tribute-Shows

von Genesis, wird nach der begeisterten “Selling England By The Pound”-Tournee nun

die Show zum legendären Album „Foxtrot“ präsentieren. Mit dem Einsatz von Original-Requisiten

und der weltweit einzigen von Genesis ausgestatteten Lizenz mit Zugriff auf

Original-Dias, Sets und Instrumente verspricht dieses Konzert ein einzigartiges

Erlebnis zu werden. Im Gegensatz zur ursprünglich nur 70minütigen „Foxtrot“-Show

von Genesis wird The Musical Box die Performance um Stücke von „Nursery Cryme“

und einigen Überraschungen erweitern.

The Musical Box ist eine der authentischsten Tribute-Bands von Genesis und

begeistert Fans auf der ganzen Welt mit ihren detailgetreuen Repliken legendärer

Genesis-Shows.



Mit akribischer Genauigkeit und Leidenschaft für jedes Detail haben

sie die Musik, das Bühnenbild und die Atmosphäre der originalen Genesis-Konzerte

aus den 70er Jahren zum Leben erweckt. Peter Gabriel meinte zu einem Konzert von

ihnen: “The Musical Box rekonstruierten, sehr akkurat wie ich sagen muss, was

Genesis damals spielten.“

Und Steve Hackett meinte: “Ich kann mir nicht vorstellen,

dass es ein besseres Tribute an eine Band geben kann. Es gelingt ihnen nicht nur so

zu klingen, sondern auch faktisch identisch auszusehen. Es scheint, als wäre nichts zu

schwierig für sie.”

Genesis Fans können sich am 5. April im Mannheimer Rosengarten auf eine

unvergessliche musikalische Reise mit The Musical Box freuen.

Die Tickets sind ab 56,00 Euro bei allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich oder unter

www.die-veranstalterinnen.de

Quelle: Promoteam Schmitt & Rauch