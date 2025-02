Mannheim – Mädchendemo am 8. März 2025

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Am Samstag, 8. März 2025, veranstalten das Netzwerk Mädchen*arbeit in Mannheim (NEM*A) und die städtische Koordinierungsstelle Mädchen*arbeit eine Demo, um auf die Bedeutung von Mädchenrechten und Geschlechtergerechtigkeit aufmerksam zu machen. Das Motto der Demo lautet: „Girls* out loud, deine Rechte, deine Stimme”. Die Teilnehmenden treffen sich um 12.00 Uhr im Mädchentreff MARA, Jungbuschstraße 19, 68169 Mannheim, und laufen gegen 13.30 Uhr gemeinsam zum Stadthaus in N1. Dort werden sie ab 14:30 Uhr im Ratssaal ihre Forderungen an Politiker*innen übergeben.

Der Internationale Frauentag ist nicht nur ein Anlass, die Errungenschaften der Frauenbewegung zu feiern, sondern auch ein wichtiges Datum, um auf die Herausforderungen hinzuweisen, denen Mädchen* und junge Frauen weltweit gegenüberstehen. Viele erleben nach wie vor Diskriminierung, Gewalt und eingeschränkte Bildungschancen. Die Teilnehmenden fordern Gleichheit und Respekt für alle Mädchen*, unabhängig von Herkunft oder sozialem Status. Eingeladen sind alle Mädchen* und Unterstützer*innen, um gemeinsam für ihre Rechte zu kämpfen und für eine gleichberechtigte und solidarische Zukunft einzutreten.

Zur Vorbereitung auf die Demo finden in der Woche vor dem 8. März (Fasnachtsferien) viele spannende Workshops in ganz Mannheim statt. Termine und Anmeldeformulare auf https://www.maedchenarbeit.majo.de/girls-out-loud-workshops-zum-08-maerz/.

Für Rückfragen und weitere Informationen steht Elena Seipel, Koordinierungsstelle Mädchen*arbeit, unter 58.maedchenarbeit@mannheim.de zur Verfügung.

* Ergänzende Anmerkung: Mit der Bezeichnung Mädchen oder Frauen sind in diesem Zusammenhang alle einbezogen, die sich als Mädchen oder als junge Frau verstehen, sowie Menschen, die sich nicht im System der Zweigeschlechtlichkeit verorten können.

Quelle: Stadt Mannheim