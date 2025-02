Mannheim – Frauenpower in den Reiss-Engelhorn-Museen

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Inspirierende Persönlichkeiten und Handwerkskunst am Internationalen Frauentag

Am Samstag, den 8. März ist Internationaler Frauentag. Aus diesem Anlass stellen die Reiss-Engelhorn-Museen um

14 Uhr Frauen in den Mittelpunkt, die Außergewöhnliches geleistet haben und als Inspiration dienen. Spannende Kurzvorträge widmen sich Persönlichkeiten aus den unterschiedlichsten Bereichen – vom Mittelalter bis in die Gegenwart.

Die Reise führt in die Wüste, zu Ausgrabungen in Ägypten, auf hohe See, ins Kloster, ins Berlin der 1920er Jahre, ins Künstleratelier und in die Backstube. Es geht um Frauen, die sich über die Konventionen ihrer Zeit hinweggesetzt und sich in Männerdomänen behauptetet haben und deren Verdienste viel zu oft vergessen werden.

Die Veranstaltung findet im Florian-Waldeck-Saal im Museum Zeughaus C5 statt. Der Eintritt ist frei.

Ab 13 Uhr erwartet die Museums- und Vortragsgäste noch eine weitere Attraktion: Im Foyer des Museums Zeughaus präsentieren die „Bäckerinnung Mannheim Stadt und Land” und die Mannheimer Pâtisserie „Pastry Poets” Kostproben aus ihren Backstuben. Hier können die Besucherinnen und Besucher nicht nur Köstlichkeiten naschen, sondern sich auch über das Thema „Frauen im Handwerk” informieren – und das aus erster Hand bei den Meisterinnen vor Ort.

Weitere Informationen zum Programm: kalender.rem-mannheim.de

Foto: Natalie Erles

Quelle: rem | gGmbH Stiftungsmuseen, für die Reiss-Engelhorn-Museen (rem)