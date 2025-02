Mannheim – Förderung von Kooperationsprojekten für Demokratie und Vielfalt in Mannheim

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Die Stadt Mannheim hat sich erfolgreich um die Aufnahme in die neue Förderperiode des Bundesprogramms „Demokratie leben!” vom Bundesfamilienministerium (BMFSFJ) beworben. Mit dem Programm fördert das BMFSFJ zivilgesellschaftliches Engagement auf allen Ebenen des Staats für ein vielfältiges und demokratisches Miteinander sowie die Arbeit gegen Radikalisierung und Polarisierung in der Gesellschaft. In ganz Deutschland werden Städte, Gemeinden und Landkreise dabei unterstützt, in lokalen Partnerschaften für Demokratie Handlungskonzepte zur Förderung von Demokratie und Vielfalt und gegen Extremismus zu entwickeln und umzusetzen.

Das Mannheimer Bündnis für ein Zusammenleben in Vielfalt setzt sich bereits seit 2016 für Demokratie und ein respektvolles Miteinander in Mannheim ein. Um dieses Engagement zu fördern, werden dieses Jahr im Bundesprogramm acht Projekte von der Stadt Mannheim finanziell unterstützt, die einen Schwerpunkt auf der Förderung des gesellschaftlichen Zusammenhalts legen. Gemeinsam ist den Projekten, dass sie im Verbund mit Kooperationspartnerinnen und -partnern geplant und umgesetzt werden. Denn das Mannheimer Bündnis engagiert sich unter dem Motto „gemeinsam aktiv und voneinander lernen”.

Die Kooperationsprojekte haben unterschiedliche inhaltliche Schwerpunkte. Sie konzentrieren sich z.B. auf das Thema Antirassismus, Inklusion oder interreligiöse Verständigung. Mit dem Ziel, stadtweit relevante Akteurinnen und Akteure im jeweiligen Themenfeld miteinander zu vernetzten und gemeinsam Maßnahmen durchzuführen, stärken die Projekte die Teilhabe und das Miteinander in unserer Stadt:

• Mit Workshops an Schulen fördert der Verein Kultur-der-Religionen Begegnungen, Dialoge und Brücken zwischen Religionskulturen, um ein vertrauensvolles und wertschätzendes Miteinander in unserer Gesellschaft zu fördern.

• Die Mannheimer Abendakademie führt mit Kooperationspartnerinnen und -partnern das Projekt „Mannheim leicht erklärt in Aktion” durch, um in der Stadtbevölkerung das Bewusstsein für Leichte und Einfache Sprache zu fördern und den Zugang zu Informationen und die Teilhabe für mehr Menschen zu eröffnen.

• Das Projekt „Musik und gemeinsames Feiern verbindet” vom Caritasverband Mannheim e.V. schafft mit Aktionen am Schönauer „Tag des Zusammenlebens” stärkende Erfahrungen des Miteinanders.

• MeineWelt e.V. organisiert mit dem Projekt „SAMO: Stärkung von Antirassismus in Mannheimer Institutionen und Organisationen” eine Konferenz, um Akteurinnen und Akteure im Themenfeld zu vernetzen und gemeinsam ein Handlungskonzept zu entwickeln, strukturellem Rassismus entgegenzuwirken.

• Der AWO Kreisverband Mannheim e.V. schafft mit dem Projekt „Generationen im Austausch” einen Raum, in dem Seniorinnen, Senioren und Jugendliche gemeinsame Aktivitäten durchführen und dabei voneinander lernen.

• Mit dem Projekt „TADA – Multiplikator*innen Praxisworkshops an Kitas und Schulen” fördert MutigKultur e.V. Kinder und pädagogische Fachkräfte in der Wahrnehmung und Vermeidung von Diskriminierung sowie dem Umgang damit.

• Das Projekt „Von der Willkommenskultur bis zur Remigration” des Vereins Mannheim sagt Ja! e.V. setzt sich mittels einer Konferenz mit der Fragestellung auseinander, wie entgegen einer zunehmend negativen Stimmung zum Thema Migration und Flucht die Willkommenskultur und Solidarität mit hilfesuchenden Menschen gestärkt werden kann.

• Die Traum-Schmiede gUG führt mit Kooperationspartnerinnen und -partnern zusammen Workshops durch, um Veranstalterinnen und Veranstalter zu unterstützen, diskriminierenden und menschenfeindlichen Störungen entgegenzuwirken.

Zur Förderung der Projekte werden rund 76.000 Euro aus dem Bundesprogramm „Demokratie leben!” eingesetzt. Gemeinsame Basis der Projekte sind die Grundsätze und Ziele der Mannheimer Erklärung für ein Zusammenleben in Vielfalt. Im Leitbild Mannheim 2030 liefern die Projekte einen wichtigen Beitrag zum strategischen Ziel Nr. 3 „Mannheim ist durch eine solidarische Stadtgesellschaft geprägt und Vorbild für das Zusammenleben in Metropolen. Die Gleichstellung der Geschlechter und die Anerkennung vielfältiger menschlicher Identitäten und Lebensentwürfe sind hergestellt.”

Quelle: Stadt Mannheim