Ludwigshafen – Sparkasse Vorderpfalz: Vorsorgen, Streit vermeiden, Steuern sparen – Experten informieren über Erben und Vererben

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Wer sich frühzeitig mit dem Thema Erben und Vererben beschäftigt, kann viel Klarheit schaffen und unangenehme Überraschungen vermeiden. Doch wie erstellt man ein rechtssicheres Testament? Wann ist eine Schenkung sinnvoll? Und welche Möglichkeiten gibt es, Erbschaftssteuern zu reduzieren? Antworten auf diese und viele weitere Fragen gibt es am Dienstag, den 11. März 2025, im Sitzungssaal des Schlosses Kleinniedesheim (Großniedesheimer Str. 1, 67259 Kleinniedesheim). Die Sparkasse Vorderpfalz lädt an diesem Abend zur 27. Veranstaltung ihrer beliebten Vortragsreihe „Erben und Vererben” ein.

Ab 18:30 Uhr wird die renommierte Fachanwältin für Erbrecht, Nina Lenz-Brendel, gemeinsam mit den Generationenmanagern der Sparkasse wertvolle Einblicke in die Nachlassplanung geben. Verständlich und praxisnah erläutern die Expertin und Experten, worauf es wirklich ankommt, um Streitigkeiten in der Familie zu vermeiden und den eigenen Nachlass sinnvoll zu regeln. Dabei werden wichtige Fragen geklärt: Wann sollte ein Erbe angenommen oder ausgeschlagen werden? Welche Rolle spielt ein Testamentsvollstrecker, und welche Vorteile kann eine Stiftung bieten?

Die Sparkasse Vorderpfalz freut sich, diese Veranstaltung mit Unterstützung der Gemeinde Kleinniedesheim und Bürgermeister Merkel durchführen zu können. Der Eintritt ist frei, jedoch sind die Sitzplätze begrenzt. Eine telefonische Reservierung unter der Nummer 0621-5992-2333 ist erforderlich. Einlass ist ab 18:00 Uhr, der Vortrag beginnt um 18:30 Uhr. Der Vortragssaal ist nicht barrierefrei.

Die Sparkasse Vorderpfalz lädt alle Interessierten ein, sich umfassend zu informieren und wertvolles Wissen für die Zukunft zu gewinnen.

Bildunterschrift: Die Veranstaltungsreihe „Erben und Vererben” der Sparkasse Vorderpfalz geht weiter, nächster Termin: 11. März 2025 in Kleinniedesheim

Foto: Fotolia

