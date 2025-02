Ludwigshafen – Neues Luchspodest wiedereröffnet

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Das restaurierte Luchspodest im Wildpark Ludwigshafen-Rheingönheim ist am heutigen Mittwoch, 26. Februar 2025, offiziell wiedereröffnet worden. Das vor dem Luchsgehege zur besseren Beobachtung der Tiere positionierte Podest war zuvor erneuert und modernisiert worden, um den Wildparkgästen wieder ein sicheres Betreten gewährleisten zu können. Für den Wiederaufbau der über die Jahre hinweg morsch gewordenen Konstruktion fielen für den Wirtschaftsbetrieb Ludwigshafen (WBL) Kosten in Höhe von 17.000 Euro an. Die Stiftung der ehemaligen Stadtsparkasse Ludwigshafen am Rhein unterstützte die Reparatur mit einer Spende in Höhe von 7.500 Euro. Die Reparatur in Eigenregie des WBL war am Ende des vergangenen Jahres erfolgreich abgeschlossen worden. Am Mittwochnachmittag nahmen unter anderem Gabriele Bindert, Leiterin des Bereichs Grünflächen und Friedhöfe beim WBL, und Thomas Bull, Vorstandsmitglied der Stiftung der ehemaligen Stadtsparkasse Ludwigshafen am Rhein, das Podest, für dessen Wiederaufbau beispielsweise langlebige Materialien aus Recycling-Kunststoffen eingesetzt wurden, persönlich in Augenschein. “Für uns ist es eine große Freude, dass wir mit einer Spende in Höhe von 7.500 Euro maßgeblich dazu beitragen können, den Wildpark zu unterstützen, der ein besonderer und wichtiger Ort der Ruhe sowie Erholung in Ludwigshafen ist. Hier können Besucherinnen und Besucher aller Altersklassen heimische Natur und Tiere aus der Nähe beobachten, die in der urbanen Umgebung einer Großstadt nicht ohne Weiteres zu sehen sind”, unterstrich Thomas Bull. “Mit der Instandsetzung des Luchspodestes ermöglichen wir den Wildparkgästen diese Wildtiere, die ohnehin eine große Anziehungskraft auf die Besucher und Besucherinnen ausüben, wieder näher und besser beobachten zu können. Beim Wildparkbesuch ist es für viele Gäste einer der Höhepunkte, die Luchse zu sehen und das Luchspodest dient als ein beliebter Treffpunkt für Familien. Daher danken wir der Sparkassen-Stiftung für ihre großzügige Spende, damit die notwendigen Reparaturen durchgeführt werden konnten, sodass das Podest wieder von den kleinen und großen Besuchern und Besucherinnen genutzt werden kann”, sagte Gabriele Bindert, Leiterin des Bereichs Grünflächen und Friedhöfe beim WBL.

Quelle: Stadt Ludwigshafen