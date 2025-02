Ludwigshafen – Lohnt sich eine eigene Photovoltaik-Anlage noch? – Angebote der Verbraucherzentrale bieten Entscheidungshilfe

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Gesunkene Strompreise und hohe Kapitalzinsen führen zu einem Rückgang der Nachfrage nach privaten PV-Anlagen.

Eine Eigenversorgung mit Sonnenstrom kann sich durch gesunkene Anlagenpreise trotzdem noch lohnen.

Die Verbraucherzentrale bietet mit ihrer PV-Aktion eine kostenlose Einschätzung der Wirtschaftlichkeit einer PV-Anlage.

(VZ-RLP) Hohe Strompreise und zum Teil auch die Sorge um die Versorgungssicherheit aufgrund des Ukrainekriegs und der damit einhergegangenen Energie-Krise, haben in den Jahren 2022 und 2023 die Nachfrage nach PV-Anlagen explodieren lassen. Durch wieder gesunkene Strompreise und auch gestiegene Kapitalzinsen ging das Interesse im vergangenen Jahr zurück. Im gleichen Zeitraum sind aber auch die Preise für Photovoltaikanlagen deutlich gesunken, so dass sich die Investition in eine eigene Anlage in vielen Fällen auch jetzt noch lohnt.

Wer mit dem Gedanken spielt, in eine PV-Anlage für das eigene Dach zu investieren, kann sich bei der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz vorab informieren. So bietet sich als Einstieg in die Thematik die Broschüre „Photovoltaik für Privathaushalte“ an. Dort finden Interessierte Informationen über Technik, Wirtschaftlichkeit und rechtliche Rahmenbedingungen für die Installation und den Betrieb von Photovoltaikanlagen. Für die Beurteilung der individuellen Situation erstellen die Energieberater:innen der Verbraucherzentrale im Rahmen der Beratungsaktion „Solarstrom selbst erzeugen und nutzen“ eine Einschätzung zur Wirtschaftlichkeit der eigenen PV-Anlage.

Ergänzend veranstaltet die Verbraucherzentrale regelmäßig kostenlose Web-Seminar zu diesem und anderen Themen. So findet beispielsweise am 19. März um 18 Uhr ein Web-Seminar rund um das Thema „Strom vom Balkon“ statt. Ein Web-Seminar zu den Grundlagen und der Technik der eigenen PV-Anlage auf dem Dach bietet die Verbraucherzentrale am 9. April um 18 Uhr an. Die Web-Seminare sind kostenlos. Interessierte können sich auf der Internetseite der Verbraucherzentrale anmelden.

Eine Übersicht findet sich auch unter „Veranstaltungen“ auf unserer Homepage www.verbraucherzentrale-rlp.de .

Aufgrund der Förderung durch Bund und Land sind all diese Angebote kostenlos für interessierte Verbraucher:innen.

Quelle: Verbraucherzentrale Ludwigshafen