Ludwigshafen – Gregory Scholz ist SPD-Kandidat für die Landtagswahl

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – SPD-Oppau-Edigheim-Pfingstweide: Gregory Scholz, MdL, einstimmig als Landtagskandidat vorgeschlagen.

In der Mitgliederversammlung des SPD-Ortsvereins Oppau-Edigheim-Pfingstweide am 17. Februar 2025 wurde Gregory Scholz, Mitglied des Landtages, einstimmig als Direktkandidat für den Wahlkreis 37 (Ludwigshafen am Rhein II) zur Landtagswahl 2026 vorgeschlagen. Scholz ist seit August 2023 als Nachfolger von Heike Scharfenberger im Landtag.

“Er ist ein engagierter Politiker, genießt sowohl in der Partei als auch bei den Bürgerinnen und Bürgern hohes Ansehen und ist immer ansprechbar. Deshalb unterstützen wir seine Kandidatur für den rheinland-pfälzischen Landtag sehr!”, so die Co-Vorsitzende des Ortsvereins, Stadträtin Martina Blaufuß.

Scholz hat sich durch sein bisheriges großes Engagement auch schon in der SPD-Landtags-fraktion große Anerkennung erworben. Scholz zeichnet sich durch kommunal-, landes- und europapolitische Erfahrung aus. Er ist Vorsitzender des örtlichen SPD-Ortsvereins und Vorsitzender des SPD-Unterbezirkes Vorderpfalz. Im Landtag ist er Vorsitzender des Ausschusses für Europa und Eine Welt, sowie Mitglied des Bildungs- und Petitionsausschusses. In der Europäischen Union macht er sich für die Belangen der Städte und Kommunen im Ausschuss der Regionen stark.

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE! teilen

teilen

teilen

teilen

teilen

teilen

teilen

teilen

E-Mail

drucken