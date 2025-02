Ludwigshafen – Film-Salon: Ditzners Kino Roulette feiert Jahresauftakt im dasHaus mit „Die Frau, nach der man sich sehnt“

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Am 28. Februar findet die erste Ausgabe von Ditzners Kino Roulette im neuen Jahr statt – natürlich wie immer im Ludwigshafener Kulturzentrum dasHaus. An vier Terminen 2025 verwandelt der Ludwigshafener Schlagzeuger Erwin Ditzner – Future Jazz Award Preisträger 2024 – dasHaus in einen stilvollen Film-Salon er 1920er. Mit wechselnden Gästen lässt Ditzner den Glamour und die Faszination der Stummfilmzeit wiederaufleben und improvisiert live den Soundtrack zu einem von der Filmwissenschaftlerin Dr. Morticia Zschiesche ausgewählten Stummfilm.

Beim ersten Kino Roulette im Februar zeigt dasHaus den Stummfilm „Die Frau, nach der man sich sehnt“ mit Marlene Dietrich als verführerische femme fatale – und das noch vor ihrem Durchbruch in Josef von Sternbergs „Der blaue Engel“! Kurt Bernhardt verbindet in seiner Verfilmung des gleichnamigen Buchs von Max Brod Film noir und Drama zu einer mörderischen Dreicksgeschichte: Marlene Dietrich fleht als Protagonistin Stascha einen jungen Mann auf Hochzeitsreise an, sie von ihrem Begleiter Dr. Karoff – ein grimmig-genialen Fritz Kortner – zu befreien.

Mit modernen Kamerafahrten, kraftvoller, metaphernreicher Bildsprache und einer zutiefst erotisch aufgeladenen Stimmung verleiht Bernhardt der überschaubaren Story eine fesselnde Intensität: Szenen wie der lange Maskenball mit seinem berauschenden Kostümbild oder das eisige Finale am Silvesterabend in einem verschneiten Berghotel werden die Zuschauer*innen noch lange verfolgen – und bieten die perfekte Grundlage für Ditzner und seinen Gast an diesem Abend, dem Pianisten Paata Demurishvili, den Film mit ihrem live improvisierten Soundtrack in ein einzigartiges Erlebnis zu verwandeln.

Ditzners Kino Roulette findet seit 2019 regelmäßig im Kulturzentrum dasHaus statt. Vor der Vorstellung führt Dr. Morticia Zschiesche mit einem kurzen Vortrag in den Film ein. Im Anschluss ist das Publikum herzlich eingeladen, beim lustvollen Thekengespräch mit einem guten Glas Wein und kleinen Leckereien ins Gespräch über Film und Jazz zu kommen.

Tickets und weitere Infos gibt es auf www.dashaus-lu.de.

