Ludwigshafen – Aktuelle Veranstaltungen – Fasnachtsvereine spenden Erlös der “Närrischen Strassenbahn” – Filmvorführung im Stadtarchiv – Workshop – Shared Reading – vhs-Kurs Ehrenamt

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-neckar – Einladung: Fasnachtsvereine spenden Erlös der “Närrischen Straßenbahn”

Sie ist eine schöne Tradition in Ludwigshafen: die “Närrische Straßenbahn”. Der Sonderzug der Linie 8 fährt am Samstag,

1. März 2025, ab 11.11 Uhr mehrere Male von Oppau nach Rheingönheim und zurück. Mitreisende zahlen pro Fahrt zwei Euro. Den Erlös der Aktion plus eine Spende der Sparkasse Vorderpfalz in Höhe von 1.000 Euro, einer Spende der VR Bank Rhein-Neckar in Höhe von 1.000 Euro und der Wohnungsbaugesellschaft GAG Ludwigshafen in Höhe von 1.000 Euro übergeben Vertreter*innen der beteiligten Karnevalsvereine “Klotzgrumbeer” aus Rheingönheim, “Obbarer Dambnudle” aus Oppau und “Die Wasserhinkle” aus Altrip im Beisein von Sozialdezernentin Beate Steeg am

Aschermittwoch, 5. März 2025, 9.30 Uhr,

Brauerei Mayer’s Brauwerk, Schillerstraße 8,

Nebenzimmer,

an die Spendenempfänger*innen. Diese sind in diesem Jahr: Kindergärten in Rheingönheim, Kindergärten in Altrip, die Jugendfarm Pfingstweide sowie die Palliativabteilung des Klinikums Ludwigshafen.

Die Sponsoren der “Närrischen Straßenbahn” sind die Brauerei Mayer’s Brauwerk, die Sparkasse Vorderpfalz, die VR Bank Rhein-Neckar, die Rhein-Neckar-Verkehrs GmbH (rnv), die LUKOM Ludwigshafener Kongress- und Marketing-Gesellschaft mbH, die GAG, die Dampfnudlebräterei Fleckner und Jung, die Metzgerei Steinmann, die Bäckerei & Konditorei Seibold sowie die Druckerei Wiedmann.

“Wie Schwestern – Frauen in einem griechischen Dorf”: Filmvorführung im Stadtarchiv

Im Rahmen ihrer aktuellen Ausstellung “Irgendwo ist eine Heimat. Der Dichter Dieter Straub zwischen Ludwigshafen, Berlin und Ägina” laden das Stadtmuseum und das Stadtarchiv am Freitag, 7. März 2025, um 18 Uhr zu einer Filmvorführung im Stadtarchiv, Rottstraße 17, ein. Die Ludwigshafener Autorin, Regisseurin und Produzentin Dr. Elke Werry zeigt an diesem Abend ihren Dokumentarfilm “Wie Schwestern – Frauen in einem griechischen Dorf” (ZDF 1986). Der Film bildet den Alltag unabhängiger und stolzer Frauen in Pyrgi ab, einem Dorf im Süden der griechischen Insel Chios.

Dort gibt es fruchtbare Mastixbäume, die traditionell im Besitz der Frauen sind und von Generation zu Generation in der weiblichen Linie weitervererbt werden. In dem größten Dorf der Mastixregion haben sich Strukturen einer Gesellschaftsform erhalten, in der ehemals das Erbe auf die Töchter statt die Söhne überging. Frauen kultivieren und pflegen auch die Pflanzen, ritzen die Stämme. Die Arbeit mit der Mastixernte ist mühsam, aber das wohlriechende Harz sorgt für wirtschaftliche Unabhängigkeit. Mastix wurde mittlerweile sogar in die Liste der immateriellen Kulturgüter der Unesco aufgenommen. Der Dokumentarfilm zeigt auch die speziellen Bräuche und Rituale der Frauen. Er entstand Mitte der 1980er Jahre, als 16mm Fernseh-Auftragsproduktion des Heidelberger Feature-Filmstudios für das ZDF.

Das Grußwort hält Stefanie Kleinsorge, Bereichsleiterin Kultur. Im Anschluss an die Filmvorführung spricht Dr. Regina Heilmann, Leiterin des Stadtmuseums, vor Publikum mit Dr. Elke Werry über die Entstehung ihres ersten Dokumentarfilms und ihr langjähriges Schaffen als unabhängige Dokumentarfilmerin für viele Fernsehsender in einer männerdominierten Branche. Abschließend gibt es ausreichend Raum für Fragen bei geselligem Beisammensein. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Der Eintritt ist frei.

Der Abend ist Teil des Begleitprogramms zur Ausstellung, die noch bis zum 11. April im Stadtarchiv zu sehen ist, sowie auch ein Beitrag zum diesjährigen Programm der Gleichstellungsstelle der Stadt Ludwigshafen rund um den Internationalen Frauentag.

Der Dichter Dieter Straub (1934 bis 2014) lebte von den 1980er Jahren bis kurz vor seinem Tod auf der griechischen Insel Ägina. Das Leben einheimischer griechischer Frauen spiegelt sich auch in einigen seiner Gedichte und Aufzeichnungen. Informationen über die Ausstellung gibt es im Internet unter www.dieter-straub-portal.de.

Für Rückfragen steht Dr. Regina Heilmann, Leiterin des Stadtmuseums, unter E-Mail regina.heilmann@ludwigshafen.de oder Telefon 0621 504-2580 zur Verfügung.

Workshop zum Weltfrauentag: DIY-Windlicht mit Trockenblumen

Zum Weltfrauentag lädt das Ideenw3rk der Stadtbibliothek, Bismarckstraße 44-48, am Mittwoch, 5. März 2025, 17 bis 18 Uhr zu einem Workshop “DIY-Windlicht mit Trockenblumen” ein. In entspannter Atmosphäre und bei einem Glas Sekt kreativ werden – genau das bietet dieser neue Workshop im Ideenw3rk. Unter der fachkundigen Anleitung einer gelernten Floristin entstehen mit Trockenblumen und weiteren liebevollen Details individuelle Windlichter, die für ein gemütliches Wohlfühlambiente zu Hause sorgen. Der Kurs richtet sich an erwachsene Teilnehmerinnen. Die Kosten belaufen sich auf 15 Euro; Info und Anmeldung unter Telefon 0621 504-2608 und auf www.ideenw3rk.de.

Shared Reading in der Stadtbibliothek

Shared Reading ist eine etwas andere Art, gemeinsam zu lesen. Literatur wird laut gelesen, als sinnliche Erfahrung in einem geschützten Raum und eröffnet so Möglichkeiten, Gedanken und Gefühle zu formulieren, die uns als Menschen ausmachen. Eine ausgebildete Leseleiterin bringt eine Kurzgeschichte sowie ein Gedicht mit und beginnt, laut vorzulesen. In den Lesepausen ist Zeit für Austausch und zum Zuhören. Shared Reading gibt es an jedem ersten Mittwoch im Monat in der Stadtbibliothek, Bismarckstraße 44-48. Der nächste Termin ist am Mittwoch, 5. März 2025, 17 bis 18.30 Uhr. Der Eintritt ist frei. Eine Anmeldung bei Leseleiterin Julia Szostek ist erforderlich, entweder per E-Mail an SR-LU@web.de oder telefonisch unter 0157 92361275.

VHS: Qualifizierung und Vorbereitung für ehrenamtliche Betreuer*innen

Die Volkshochschule Ludwigshafen (VHS) bietet ab Mittwoch, 5. März 2025, in Zusammenarbeit mit der Arbeitsgemeinschaft Betreuungsvereine eine umfassende Schulungsreihe für ehrenamtliche Betreuer*innen an. Interessierte, die eine rechtliche Betreuung übernehmen möchten oder bereits eine solche Betreuung übernommen haben, erhalten in diesem Kurs Informationen und Unterstützung, um ihre Aufgaben mit fundiertem Wissen und hoher sozialer Kompetenz erfüllen zu können. Die gesetzliche Betreuung ist eine anspruchsvolle Aufgabe, die persönliches Engagement und eine gute Vorbereitung erfordert. Diese Schulung qualifiziert die Teilnehmenden, sich den Belangen von Menschen anzunehmen, die aufgrund einer Krankheit oder Behinderung ihre Angelegenheiten nicht mehr selbst regeln können. Der Kurs findet an fünf Terminen statt, jeweils mittwochs von 17.30 bis 19 Uhr. Er ist kostenfrei, es fallen zehn Euro für die Schulungsunterlagen an. Anmeldungen sind telefonisch unter 0621 504-2238 möglich oder online auf www.vhs-lu.de.

Quelle: Stadt Ludwigshafen