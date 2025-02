Landau – Unfall mit hohem Sachschaden und leicht verletzter Person auf der #B10

Landau / Metropolregion Rhein-Neckar – (ots) Am 25.02.2025 kam es gegen 16:10 Uhr zu einem Ladendiebstahl in einem Geschäft in der Kronstraße in Landau. Entwendet wurde Parfüm. Die Schadenshöhe liegt hier im niedrigen vierstelligen Bereich. Beim Verlassen des Geschäfts durch den 23-jährigen Beschuldigten schlug die Diebstahlssicherung an. Zunächst konnte dieser flüchten. Jedoch verlor er hierbei ... Mehr lesen »