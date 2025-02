Landau – Fasching im Freizeitbad LA OLA – Buntes Programm für Groß und Klein!

Helmstadt-Bargen/Metropolregion Rhein-Neckar (ots) Wie bereits berichtet ereignete sich am Mittwochmittag im Ortsteil Helmstadt ein Verkehrsunfall an einem Bahnübergang. Nach derzeitigem Erkenntnisstand war ein Lastwagen um kurz nach 12 Uhr auf der Bahnhofstraße in Richtung Bargen unterwegs. Beim Überqueren der Gleise am Bahnübergang des Bahnhofs Helmstadt (Baden) beschädigte er die Oberleitung und riss mit einem Aufbauteil ... Mehr lesen »