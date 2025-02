Ladenburg – Zwei Verletzte bei Brand in Produktionshalle “Am Hafen” – Ursache Funkenflug bei Dacharbeiten

Helmstadt-Bargen/ Metropolregion Rhein-Neckar – (ots) Aufgrund eines Verkehrsunfalls an einem Bahnübergang in der Hauptstraße in Helmstadt-Bargen kann es derzeit zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen. Nähere Informationen liegen derzeit noch nicht vor. Die polizeiliche Unfallaufnahme dauert derzeit an. Techniker der Bahn sind zur Behebung der Schäden an der Oberleitung angefordert. INSERAT Wasserspass in den Schwimmbädern des Rhein-Pfalz-Kreises Wasserspass ... Mehr lesen »