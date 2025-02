Heidelberg – Tetra Pak-Druck

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Am Faschingsdienstag, den 4. März 2025, bleibt der ENERGIEladen der Stadtwerke Heidelberg in der Hauptstraße aufgrund des Fastnachtumzugs geschlossen. Das Kundenzentrum in der Kurfürsten-Anlage hat an diesem Tag wie gewohnt von 8 bis 16 Uhr geöffnet. Auch die Kundenhotline unter 0800 513 513 2 ist erreichbar. INSERAT Wasserspass in den ... Mehr lesen »