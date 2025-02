Fürth – Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht!

Fürth / Metropolregion Rhein-Neckar(ots) – Am Montag, den 24.02. gegen 07:35 Uhr wurde ein 16-jähriger Junge verletzt. Der Junge fuhr mit seinem E-Scooter auf der Ortsstraße in Fürth-Steinbach und wurde von einem vorbeifahrenden Klein-LKW mit weißer Plane gestreift. Anschließend kam der Junge zu Fall und verletzte sich hierbei leicht. Der unbekannte Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der ohne sich um den Jungen zu kümmern. Zu dem Klein-LKW gibt es außer der weißen Plane keinerlei Hinweise. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder zum Unfallverursacher machen können, melden sich bitte auf der Polizeistation in Heppenheim unter der Rufnummer 06252/7060.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen