Frankenthal – Petition gegen Schulessen – Oberbürgermeister Meyer bringt Verantwortliche an einen Tisch und führt zweite Menülinie wieder ein

Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar – Nach der Entscheidung aus dem Schulbereich der Stadt Frankenthal im Schuljahr 2023/2024, die zweite Menülinie aus Kostengründen abzuschaffen, kam es zu anhaltenden Beschwerden aus Eltern- und Schülerschaft über das Essen an den Frankenthaler Ganztagsschulen. Schülerinnen und Schüler hatten an drei Tagen in der Woche nur ein Gericht zur Auswahl. Die Reduktion fand statt, weil der Caterer, die Mannheimer BVS Catering GmbH, wegen anhaltender Preissteigerungen bei Lebensmittel-, Energie- und Personalkosten bereits Ende 2022 um eine Preisanpassung bat, welche der Schulbereich der Stadt auf diese Weise umgehen wollte.

Oberbürgermeister Dr. Nicolas Meyer hat die Beschwerden ernst genommen und die Akteure an einen Tisch gebracht, um gemeinsam eine schnelle Lösung zu finden. Nach intensiven Gesprächen unter Leitung des OB mit dem Schulbereich und dem zuständigen Dezernenten, dem Frankenthaler Beigeordneten Bernd Leidig, sowie mit dem Caterer, wird in den kommenden Wochen bis zum Ende des Schuljahres die zweite Menülinie wieder eingeführt.

„Ziel ist es, durch diese Maßnahme schnell für eine Lösung zu sorgen und den rund 1.200 Schülerinnen und Schülern dadurch wieder eine größere Speisenauswahl zu ermöglichen. Wir müssen uns aber auch in Zukunft an die hohen Qualitätsstandards, welche die Richtlinien der Deutschen Gesellschaft für Ernährung festlegen, halten. Das bedeutet zum Beispiel, dass nur einmal pro Woche Fisch und Fleisch auf den Tisch kommt und dass das Mittagessen an den Frankenthaler Schulen fett- und salzarm gekocht wird,“ so Oberbürgermeister Dr. Nicolas Meyer.

Nach eingehender Prüfung der vertrags- und vergaberechtlichen Bestimmungen durch die Verwaltung wird der zum Schuljahresende auslaufende Vertrag mit BVS ergänzt.

„Wir freuen uns, dass wir in den Gesprächen zu einer guten, gemeinsamen Lösung gekommen sind. Diese wird aller Voraussicht nach bereits nach der Karnevalswoche greifen und bis zum Schuljahresende gültig sein. So können wir unser Ziel, den Schülerinnen und Schülern in Frankenthal eine qualitativ hochwertige Mittagsverpflegung zu bieten, weiterhin verfolgen – voraussichtlich dann auch mit der bekannten Menülinienstruktur der Vergangenheit, mit der wir seit 2019 für kontinuierliche Zufriedenheit bei unseren kleinen Gästen als auch den Ansprechpartnern der Stadt Frankenthal gesorgt haben“, so Sebastian Götz, Geschäftsführer der BVS Catering GmbH.

Die BVS Catering GmbH beliefert neun Frankenthaler Ganztagsschulen: drei Grund-, drei weiterführende- und drei Förderschulen. Der aktuelle Vertrag läuft zum Schuljahresende aus. Die europaweite Ausschreibung für die kommende Vertragsperiode wurde bereits eingeleitet und wird neue Parameter berücksichtigen.

Hintergrund

BVS Catering versorgt die Frankenthaler Schulen seit 2019. Die letzte Ausschreibung umfasste die Schuljahre 2022/2023 bis 2024/2025. Aufgrund erheblicher Preissteigerungen bei Lebensmitteln, Energie und Personal hatte BVS im Frühjahr 2024 eine Preisanpassung angefragt.

Eine direkte Umsetzung dieser Anpassung hätte zu erheblichen Mehrkosten für die Stadt Frankenthal geführt. Um einen finanziellen Mehraufwand zu vermeiden und die Versorgung der rund 1.200 Schülerinnen und Schüler sicherzustellen, wurde in Abstimmung mit dem Schulbereich und dem zuständigen Dezernenten die Auswahl vorübergehend auf eine Menülinie reduziert. Seit April 2024 stand an drei Tagen pro Woche nur ein Gericht zur Auswahl, während an Tagen mit Fleisch oder Fisch ein weiteres Gericht angeboten wurde.

Diese Reduzierung führte zu vermehrten Beschwerden innerhalb der Schulgemeinschaften und zu einer Online-Petition, die sich direkt an Oberbürgermeister Dr. Nicolas Meyer richtete. Als kurzfristige Reaktion auf die Kritik wird nun die zweite Menülinie wieder eingeführt, um eine größere Auswahl zu gewährleisten.

Hohe Qualitätsstandards

Die Mittagsverpflegung an den Frankenthaler Schulen unterliegt hohen Qualitätsstandards. Vertraglich ist festgelegt, dass die Mahlzeiten nach den Richtlinien der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE) zubereitet werden: salzarm, fettreduziert, schonend gegart und mit maximal einer Fleisch- oder Fischmahlzeit pro Woche. Die Vernetzungsstelle Kita- und Schulverpflegung des Fachzentrums Ernährung Rheinland-Pfalz bestätigt, dass der Caterer diese Vorgaben einhält.

Diese Standards wurden im Arbeitskreis Schulessen, in dem Schulleitungen, Schulelternbeiräte und Schülervertretungen vertreten sind, diskutiert und im Schulträgerausschuss der Stadt Frankenthal beschlossen.

Quelle: Stadt Frankenthal