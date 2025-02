Frankenthal – Drei Jahre Krieg in der Ukraine Stadtverwaltung übergibt Spenden an Ukraine-Hilfe

Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar – Am dritten Jahrestag des Kriegsbeginns in der Ukraine hat der Frankenthaler Stadtvorstand am vergangenen Montag, 24. Februar, Spenden aus der Bevölkerung

und von Institutionen in Höhe von 8.565 Euro an die Ukraine-Hilfe Frankenthal übergeben.

Damit konnten nun sämtliche verbliebenen Mittel des zu Kriegsbeginn eingerichteten

Spendenkontos der Stadt Frankenthal ihrem vorgesehenen Zweck zugeführt werden.

Für die Hilfsorganisation nahmen Ludmilla Chorna und Thomas Kohn die Spende

entgegen.

„Die Stadtverwaltung ist tief beeindruckt von dem außergewöhnlichen Engagement

der Ukraine-Hilfe Frankenthal und ihrer ehrenamtlichen Unterstützerinnen und Unterstützer.

Seit April 2022 leisten sie wertvolle Hilfe für geflüchtete Ukrainerinnen

und Ukrainer in Frankenthal und Umgebung und organisieren zudem Hilfstransporte

in die Ukraine. Im Namen der Stadt Frankenthal danken wir herzlich dafür, dass die

Ukraine-Hilfe Frankenthal die Spendengelder durch ihr großes und unermüdliches

Engagement dort einsetzt, wo sie von den Menschen in und aus der Ukraine

dringend benötigt werden,“ so Oberbürgermeister Dr. Nicolas Meyer im Namen des

Stadtvorstandes.

Frankenthaler Spenden kommen gezielt an

Seit 2022 sind bei der Stadt Frankenthal 56 Einzelspenden mit einem

Gesamtvolumen von 14.255 Euro für die Unterstützung von Menschen in der Ukraine

eingegangen. Zusätzlich spendete der Lions Club Frankenthal 5.000 Euro für die

Hilfe in Frankenthals Partnerstadt Sopot. Auf Ersuchen von Sopot hat der

Stadtvorstand zusätzlich 5.690 Euro aus dem Spendenkonto dorthin überwiesen. Die

Stadt Sopot konnte mit der Gesamtsumme von 10.690 Euro Hilfsgüter kaufen und

damit Binnenflüchtlinge in ihrer ukrainischen Partnerstadt Bilhorord-Dnistrovskyi

versorgen.

Neben finanzieller Unterstützung konnte Frankenthal auch mit Sachspenden helfen.

So wurde im Jahr 2023 ein gebrauchtes Müllfahrzeug an die ukrainische Stadt

Nizhyn gespendet, um dort die kommunale Infrastruktur zu stärken.

Über die Ukraine-Hilfe Frankenthal

Mit Beginn des Krieges gründete sich die Ukraine-Hilfe Frankenthal. Seit April 2022

sammeln engagierte Privatpersonen ehrenamtlich Spenden und organisieren

Transporte von Hilfsgütern in die Ukraine. Neben den Menschen vor Ort im

Kriegsgebiet unterstützt die Hilfsorganisation auch Ukrainerinnen und Ukrainer, die

nach Frankenthal und die Region geflohen sind – mit Dingen des täglichen Bedarfs,

aber auch beispielsweise bei Behördengängen. Mehr Informationen und

Kontaktdaten unter https://ukrainehilfefrankenthal.webador.de/

Bildunterschrift (vlnr): Beigeordneter Bernd Leidig, Bürgermeister Bernd Knöppel, Oberbürgermeister Dr. Nicolas Meyer, Ludmilla Chorna und Thomas Kohn (beide Ukraine-Hilfe Frankenthal).

Quelle: Stadt Frankenthal (Pfalz)