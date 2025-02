Baden-Württemberg – SPD-Landeschef Stoch: „Ergebnis deutet an, wo die Südwest-Grünen ohne Kretschmann stehen“

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Die Auswirkungen der Bundestagswahl auf die Landtagswahl 2026 kommentiert SPD-Landeschef Andreas Stoch wie folgt:

„Angesichts der unsicheren äußeren Umstände ist es zwar noch zu früh, um von der Bundestagswahl Rückschlüsse auf die Landtagswahl 2026 zu ziehen. Was wir aber sehen ist, dass die SPD in Baden-Württemberg weniger Stimmanteile verloren hat als im Bund. Und wir liegen dabei vor den Grünen. Das deutet bereits an, wo die Südwest-Grünen ohne Winfried Kretschmann stehen.

Wie im Bund wird auch in Baden-Württemberg eine handlungsfähige Regierung gebraucht, die unser Land durch schwierige Zeiten in eine gute Zukunft führt. Als SPD haben wir das Ziel, an einer neuen Landesregierung beteiligt zu sein. Voraussetzung ist aber, dass wir ein starkes Ergebnis bei der Landtagswahl erzielen.

Es geht jetzt darum, unsere Wirtschaft im Land zukunftsfähig zu machen und Arbeitsplätze zu sichern. Dafür müssen wir Unternehmen bei Investitionen unterstützen und für eine gute Infrastruktur zu sorgen. Für ein starkes Land brauchen wir aber auch gute Bildung und bezahlbaren Wohnraum.“