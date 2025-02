Weinheim – Eröffnung der Vernissage „Künstlerische Reise“

Weinheim/Metropolregion Rhein-Neckar – „Ist das Kunst, oder kann das weg?“ Mit diesen Worten eröffnete Lars Aschemann, Leiter der Tagesstruktur, die Vernissage „Künstlerische Reise“ am Freitag, 07.02.2025 in den Räumlichkeiten des AWO Kreisverbands Rhein-Neckar in Weinheim.

Dass Kunst im Auge des Betrachters liegt, ist weitläufig bekannt. Dass Kunst aber vielmehr eine Form des Ausdrucks ist, davon konnten sich die knapp 70 Besucher*innen, die zur feierlichen Eröffnung den Weg in die Burggasse gefunden hatten, überzeugen.

Für viele Teilnehmer*innen der Kreativgruppen, in denen die Kunstwerke zum größten

Teil entstanden sind, ist das kreative Gestalten auf Papier eine Möglichkeit, ihr Inneres zum Ausdruck

zu bringen, was nicht immer mit Worten möglich ist. So wurde gleich zu Beginn wurde das

Kunstprojekt „Super-Mann“, angelehnt an die Heldenfigur Superman, präsentiert.



Im Gegensatz zum „Original“ ist der AWO Super-Mann nicht perfekt und hat seine Eigenheiten, doch genau dieses

unperfekte macht ihn zu etwas besonderem, so wie alle Besucher*innen der Tagesstruktur. Im

weiteren Verlauf wurde von Annette Jaeger durchs Programm geführt, bei welchem sich

musikalische Beiträge mit Reden abwechselten.

Im Anschluss an den offiziellen Teil wurde der Sektempfang mit Fingerfood eröffnet und die Kunstwerke im ganzen Haus bestaunt. Neben Kreidegemälden, Acrylmalerei und Bleistiftzeichnungen konnten auch Techniken wie

Diamondpainting bestaunt werden. Das ein oder andere Bild fand an diesem Abend auch einen

neuen Besitzer, dessen Wand es nach der Ausstellung schmücken darf.

Die Ausstellung kann während der üblichen Öffnungszeiten von Montag bis Freitag zwischen 8:00

Uhr und 15:30 Uhr in der Burggasse 23, 69469 Weinheim, besucht werden.

Quelle: AWO Kreisverband Rhein-Neckar e.V.