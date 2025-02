Südliche Weinstrasse – Abweichende Stimmensumme bei Bundestagswahl – Öffentliche Nachzählung der Stimmen aus Großfischlingen

Südliche Weinstrasse / Metropolregion Rhein-Neckar – Am Mittwoch, 26. Februar um 14 Uhr findet in der Kreisverwaltung Südliche Weinstraße eine öffentliche Nachzählung der Bundestagswahlstimmen aus Großfischlingen statt. Darüber informiert Landrat Dietmar Seefeldt in seiner Funktion als Kreiswahlleiter des Wahlkreises Südpfalz.

Mit der Nachzählung soll sichergestellt werden, dass die Wahlergebnisse richtig sind und etwaige Auszählungsfehler korrigiert werden können, bevor das amtliche Endergebnis durch den Kreiswahlausschuss am Freitag festgestellt werden wird. Noch bis Freitag sind solche Nachzählungen möglich, falls dem Wahlamt bei der Entgegennahme und Prüfung der fast 300 Niederschriften, also der am Wahlabend über die Auszählung angefertigten Protokolle aus den Stimmbezirken, etwas auffällt.

Anlass der Nachzählung der Stimmen aus Großfischlingen ist, dass Summenwerte in der Niederschrift voneinander abweichen, die eigentlich gleich sein müssten.

Öffentliche Nachzählung am Mittwoch, 26. Februar, 14 Uhr, Raum 050, im Untergeschoss der Kreisverwaltung Südliche Weinstraße, An der Kreuzmühle 2, 76829 Landau.

Quelle: Kreisverwaltung Südliche Weinstrasse