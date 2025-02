Speyer – Fahndung nach Vergewaltiger läuft – Weitere Zeugen gesucht

Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar. Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) und des Polizeipräsidiums Rheinpfalz. Am frühen Sonntagmorgen (23.02.2025), gegen 4:30 Uhr, soll eine 26-jährige von einem Unbekannten am Bahnhof Speyer in der Nähe des überdachten Fahrradständers vergewaltigt worden sein. Die Frau kam mit dem Mann zunächst ins Gespräch, bevor er gegen ihren Willen sexuelle Handlungen an ihr vorgenommen habe. Die 26-Jährige konnte nach der Tat zu den Gleisen am Bahnhof flüchten, wobei sie von dem Tatverdächtigen verfolgt wurde. Ein Unbeteiligter kam der Frau zur Hilfe und es kam zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen beiden Männern. Der Tatverdächtige konnte vor Eintreffen der alarmierten Polizei unerkannt flüchten. Auch bei der sofort durchgeführten Fahndung konnte er nicht angetroffen werden.

Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben:

-männlich,

-ca. 30 Jahre alt,

-1,80 m groß,

-schlanke Statur,

-mittelblondes bis dunkles kurzes lockiges Haar mit Undercut.

Haben Sie die Tat beobachtet oder können Sie Hinweis zu dem Tatverdächtigen geben? Dann melden Sie sich bitte bei der Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963- 23312 oder per E-Mail KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de .

Quelle: Staatsanwaltschaft Frankenthal/Pfalz

