Schwetzingen – GRN Klinik bietet Beratungsangebote zum Thema Stillen, Arthrose und Geburt und eine Ausstellung der Künstlerinitiative Schwetzingen

Schwetzingen / Metropolregion Rhein-Neckar – Telefonsprechstunde zur Knie- und Hüftarthrose

Am 6. März berät Dr. Jens Rose, Chefarzt der Orthopädie und Unfallchirurgie in der GRN-Klinik Schwetzingen, Anrufer rund um den Gelenkverschleiß in Hüfte und Knie. Ob beim Sport, Treppensteigen oder Heben von Gegenständen – wenn es in Knie oder Hüfte schmerzt, ist oft Gelenkverschleiß, sogenannte Arthrose, die Ursache dafür. Ist die Mobilität eingeschränkt, wird der Alltag mitunter zur Herausforderung und die Lebensqualität sinkt.

Was Patienten bei ersten Anzeichen von Arthrose hilft, welche konservativen und operativen Behandlungsmöglichkeiten es gibt, dazu berät Dr. Jens Rose, Chefarzt der Orthopädie und Unfallchirurgie der GRN-Klinik Schwetzingen, in einer Telefonsprechstunde. Am Donnerstag, 6. März, beantwortet er von 15 bis 17 Uhr telefonisch Fragen und gibt Tipps rund um die Knie- und Hüftgesundheit. Erreichbar ist Dr. Rose in dieser Zeit unter der Telefonnummer 06202 84-653054. Das Angebot ist kostenlos.

Seit Januar 2015 ist die Abteilung Unfallchirurgie und Orthopädie zertifiziertes Endoprothetikzentrum (EPZ). Von der Patientenerstvorstellung in der Sprechstunde über stationäre Aufnahme, Operation, Physiotherapie, Pflege und Dokumentation bis zur Entlassung aus dem Krankenhaus in die Rehabilitation wurden alle Abläufe von unabhängigen Fachexperten analysiert und bewertet.

Beratung zum Thema Stillen

Tipps und Austausch beim Stillcafé der GRN-Klinik Schwetzingen

Für Schwangere und frischgebackene Eltern gibt es wieder die Möglichkeit, sich persönlich mit anderen über das Stillen auszutauschen oder beraten zu lassen. Zwei Mal im Monat findet das Stillcafé statt. Hebamme Diana Sachs steht den Teilnehmenden mit Rat und Tat zur Seite und berät bei Stillproblemen. Die nächsten Termine des Stillcafés: 11. und 25. März.

Das Stillcafé findet um 11 Uhr im Stillzimmer der GRN-Klinik Schwetzingen statt und ist kostenlos. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Weitere Angebote zum Thema Stillen finden Interessierte im Internet unter https://www.grn.de/schwetzingen/klinik/gynaekologie-und-geburtshilfe/schwerpunkte/geburtshilfe/nach-der-geburt

Künstlerinitiative Schwetzingen stellt in GRN-Klinik Schwetzingen aus. Eröffnet wird die Ausstellung unter dem Titel „Behutsamkeit” am 14. März.

Von Samstag, 15.März, bis Sonntag, 31. August, stellen Mitglieder der Künstlerinitiative Schwetzingen KIS Werke in der GRN-Klinik Schwetzingen aus. Die Vernissage findet am Freitag, 14.März, um 18 Uhr im Rüdiger-Burger-Saal im 4.OG statt.

Mit der Ausstellung „Behutsamkeit” lädt die Künstlerinitiative dazu ein, innezuhalten, durchzuatmen und die Aufmerksamkeit auf künstlerische Inhalte zu lenken. Fotografische Positionen, zarte Bleistiftlinien, Skulptur, Malerei und Mischtechniken – die ausgestellten Werke sind Momentaufnahmen von besonderer Achtsamkeit gegenüber der Welt, den Menschen und Tieren. Das Thema Behutsamkeit zieht sich durch alle Werke der sechs Künstler. Sie haben sich auf unterschiedliche Weise mit dem Thema beschäftigt und sich mit Begriffen wie Achtsamkeit, Verletzlichkeit, innerer Stärke und Empathie auseinandergesetzt.

Die Ausstellung möchte daran anknüpfen, dass Behutsamkeit eine Haltung ist, die das Miteinander bereichert: Im Alltag, in der Kunst und besonders an einem Ort wie diesem – an dem Heilung, Fürsorge und Aufmerksamkeit für den Menschen im Mittelpunkt stehen.

Infoabend über den hebammengeleiteten Kreißsaal

Hebammen stellen am 18. März das Konzept des Hebammenkreißsaals an der GRN-Klinik Schwetzingen vor.

Natürliche Geburten nur mit einem Hebammenteam – das ist an der GRN-Klinik Schwetzingen möglich. 2021 ist das Projekt Hebammenkreißsaal (HKS) gestartet, bei dem Schwangere in möglichst natürlichem Rahmen, eigenverantwortlich durch Hebammen betreut, gebären können. „Wir wollen den werdenden Müttern ermöglichen, mit so wenig Intervention wie möglich, aber größtmöglicher Sicherheit zu gebären”, erklärt Hebamme Nicole Roth das Konzept. „Die Schwangeren verzichten während der Geburt auf Schmerzmittel und greifen auf alternative Maßnahmen zur Schmerzerleichterung zurück.”

Welche Methoden dafür genau in Frage kommen und welche Kriterien für eine Geburt im HKS erfüllt sein müssen, erläutert die Hebamme ausführlich in einem Infoabend am Dienstag, 18. März, 18 Uhr, im Rüdiger-Burger-Saal der GRN-Klinik Schwetzingen vor. Außerdem geht sie darauf ein, für wen eine Entbindung im HKS geeignet ist, beschreibt den Ablauf vor, während und nach der Geburt und wie sich Interessierte für den HKS anmelden können. Abschließend beantworten die Hebammen die Fragen der Teilnehmenden.

Interessierten wird empfohlen, sich frühzeitig – am besten schon vor der 22. Schwangerschaftswoche – über das Konzept Hebammenkreißsaal zu informieren. Denn ein Termin für ein Vorgespräch ist rund um die 22. Woche erforderlich. Das Angebot ist kostenlos, eine Anmeldung nicht notwendig.

Führung durch den Kreißsaal

Das Geburtshilfe-Team der GRN-Klinik Schwetzingen bietet am 25. März eine Führung durch seine Räumlichkeiten an

Die Abteilung Gynäkologie und Geburtshilfe der GRN-Klinik Schwetzingen lädt werdende Eltern für Dienstag, 25. März, 18 Uhr zu einer Führung durch den Kreißsaal ein. In persönlicher Atmosphäre haben die Teilnehmenden außerdem die Möglichkeit, die Mutter-Kind-Station und den neuen Hebammen-Kreißsaal zu besichtigen. Das Team der informiert die werdenden Eltern rund um die Themen babyfreundliche Geburtshilfe, Bonding, familienorientierte Betreuung, Geburtspositionen und vieles mehr. Anschließend beantworten Hebammen, Ärztinnen und Pflegekräfte Fragen.

Spannende Einblicke in den Kreißsaal

Das Team der Geburtshilfe an der GRN-Klinik Schwetzingen lädt zum Tag der offenen Tür.

Um werdenden Eltern und Interessierten einen Einblick in die Geburtshilfe an der GRN-Klinik Schwetzingen zu gewähren, öffnet die als babyfreundlich zertifizierte Geburtsklinik am Samstag, 29. März, von 10 bis 14 Uhr ihre Türen für Besucher. Bei Führungen durch die Kreißsäle und über die Wochenbettstation können sich werdende Eltern ein Bild von den einladenden Räumlichkeiten machen. Außerdem erläutern Hebammen, Stationsschwestern und Ärzte Geburtsabläufe und das Thema Kaiserschnitt, geben Tipps und beantworten Fragen rund um die Themen Schwangerschaft, Geburt und Stillen.

An Informationsständen stellt das Geburtshilfe-Team das breitgefächerte Angebot der Elternschule von Geburtsvorbereitungskursen, über Erste Hilfe am Kind, Pilates für Schwanger bis hin zum Stillcafé vor. Für die kleinen Besucher gibt Kinderbasteln und Enten-Angeln in der Badewanne.

Beim Baby- und Kinderflohmarkt können Eltern Schnäppchen bei Kinderkleidung und Spielsachen machen. Wer selbst etwas verkaufen möchte, kann sich per Mail anmelden unter info@geburt-schwetzingen.de. Die Standgebühr kostet 5 Euro.

Weitere Informationen zur Geburtshilfe der GRN-Klinik Schwetzingen unter https://www.grn.de/schwetzingen/klinik/gynaekologie-und-geburtshilfe/geburtshilfe

Quelle/Fotos: GRN Klinik Schwetzingen