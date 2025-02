Rhein-Pfalz-Kreis – Team der Pestalozzi-Grundschule Bobenheim-Roxheim holt Sieg beim Kreisfußballturnier der „kleinen“ Grundschulen

Rhein-Pfalz-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar. Toller Gastgeber und zugleich strahlender Sieger: Die Pestalozzi-Grundschule in Bobenheim-Roxheim hat sich beim 10. Hallenfußballturnier der „kleinen“ Grundschulen im Rhein-Pfalz-Kreis durchgesetzt. Damit konnte der Siegelpokal direkt in der Schule bleiben, in der das spannende Turnier auch ausgetragen wurde.



Insgesamt sieben Mannschaften traten beim Turnier, das vom Schulsportbeauftragten des Kreises Philipp Kettenbach mit Unterstützung der Kreisverwaltung organisiert wurde, in Neun-Minuten-Matches gegeneinander an. Insgesamt holte die Pestalozzi-Grundschule dabei 12 Punkte und konnte sich damit knapp gegen das zweitplatzierte Team behaupten, die Grundschule Hochdorf-Assenheim (11 Punkte). Auf den dritten Platz folgte die Karl- Hufnagel-Schule Harthausen: Sie konnte wie der Zweitplatzierte ebenfalls 11 Punkte holen, so dass hier die Tordifferenz entschied (Harthausen: 1, Hochdorf-Assenheim: 4). Mit seinem Sieg hat sich das Team aus Bobenheim-Roxheim zugleich für das Meisterspiel um den Titel „Fußballmeister der Grundschulen im Rhein-Pfalz-Kreis“ qualifiziert und wird dabei gegen die Grundschule Schifferstadt Süd antreten, die den Turniersieger der „großen“ Grundschulen für sich verbuchen konnte. Das Meisterspiel wird bei der Kreissportschau am Freitag, 28. März, um 19 Uhr in der Wahagnieshalle in Böhl-Iggelheim ausgetragen. Die Schulen werden bei den Turnieren anhand ihrer Schüleranzahl in „groß“ und „klein“

unterschieden.

Quelle Rhein-Pfalz-Kreis