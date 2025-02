Mannheim – ERSTMELDUNG – Hubschraubereinsatz – Vermisstensuche

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar(ots) Unbekannte entwendeten in der Zeit vom 10.02.2025 bis 24.02.2025 Grabschmuck von zwei Gräbern auf dem Hauptfriedhof (Bliesstraße). Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von circa 2.300 Euro. INSERAT Wasserspass in den Schwimmbädern des Rhein-Pfalz-Kreises Wasserspass im Rhein-Pfalz-Kreis Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963- 24250 oder per ... Mehr lesen »