Mannheim – Bilanzzahlen: Sparkasse Rhein Neckar Nord blickt gemischt auf abgelaufenes Geschäftsjahr

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Ein Garant für Stabilität in der Region

Stefan Kleiber, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse, zog für das Jahr 2024 eine gemischte Bilanz und sprach von einer „soliden wirtschaftlichen Entwicklung trotz herausfordernder globaler Rahmenbedingungen.“

Das Einlagevolumen stieg um 1,2 Prozent auf 3,9 Milliarden Euro. Beim Gesamtkreditvolumen verzeichnete die Sparkasse einen moderaten Rückgang von 3,0 Prozent auf zum Jahresende 4,2 Milliarden Euro. Die Bilanzsumme verkürzte sich auf 5,7 Milliarden Euro (minus 1,0 Prozent). Die Zahl der Mitarbeitenden beläuft sich wie im Vorjahr auf fast 700.

Der moderate Rückgang des Gesamtkreditvolumens lässt sich auf das Geschäft mit gewerblichen Kunden zurückführen. Um ein Jahr zu finden, in dem die Investitionsbereitschaft regionaler Gewerbetreibender ähnlich verhalten war wie 2024, muss Vorstandsvorsitzender Stefan Kleiber weit in der Historie zurückblicken.

Mit Neuausleihungen in Höhe von 306 Millionen Euro lag das Neugeschäft auf dem Niveau von 2016 – ein deutlicher Rückgang im Vergleich zur halben Milliarde im Vorjahr.

„Die wirtschaftliche Unsicherheit, geprägt von anhaltenden geopolitischen

Spannungen, hohen Energiepreisen und gestiegenen Finanzierungskosten, hat viele

Unternehmen veranlasst, Investitionen vorsichtiger zu planen. Wir gehen jedoch

davon aus, dass mit einer stabilen Zinspolitik der Europäischen Zentralbank und

einer sich erholenden Konjunktur wieder mehr Investitionsimpulse entstehen

werden“, erklärt der Vorstandsvorsitzende.

Private Investitionen und das Sparen gewinnen weiter an Schwung

Ein positiveres Bild zeigte sich 2024 im Bereich privater Investitionen, wo vor allem

die Baufinanzierung an Schwung gewonnen hat. Von insgesamt 144 Millionen Euro

an neuen Darlehen (plus 14,5 Prozent) entfielen 107 Millionen Euro auf

Baufinanzierungen. Ergänzend dazu wurden Bausparverträge im Gesamtvolumen

von 98 Millionen Euro vermittelt. Die zur Sparkasse gehörende

Immobiliengesellschaft begleitete außerdem den Verkauf von 76 Immobilien mit

einem Gesamtwert von 25 Millionen Euro – nur eine Immobilie weniger als im

Vorjahr.

Kleiber führt die stabilen Ergebnisse unter anderem auf die innovative

Ausrichtung der Immobiliengesellschaft zurück, die seit 2023 auch Dienstleistungen

im Bereich der Energieberatung anbietet. Ein eigener Gebäudeenergieberater

unterstützt private Immobilienbesitzer bei der Erstellung individueller

Sanierungspläne und der Beantragung von Fördermitteln – ein Angebot, das

zunehmend gefragt ist.

Neben der gestiegenen Nachfrage nach Baufinanzierungen zeigte sich auch beim

Sparverhalten ein deutlicher Trend: Viele Kundinnen und Kunden setzten 2024

verstärkt auf sichere und renditestarke Anlageformen. So flossen allein 210 Millionen

Euro in gut verzinste Sparbriefe – fast 30 Millionen Euro mehr als im Vorjahr. Auch

Fondssparpläne erfreuten sich ungebrochener Beliebtheit, was den Bestand um 3,4

Prozent auf fast 26 700 Verträge anwachsen ließ. Lebensversicherungen bleiben

ebenso ein fester Bestandteil im Portfolio der Sparer. Die Sparkasse verzeichnete

Neuabschlüsse im Volumen von 44 Millionen Euro.

Mobiles Banking boomt weiter

Ende 2024 führte die Sparkasse 157 000 Girokonten (plus 1,3 Prozent), das Banking

findet dabei vor allem online statt. Bereits 139 000 der Konten werden digital genutzt

– ein Zuwachs von 7,1 Prozent. Von Jahr zu Jahr beliebter wird die App „Sparkasse“,

die mit ihrer intuitiven Bedienung, den hohen Sicherheitsstandards und der

Multibankenfähigkeit immer mehr Anhänger findet.

62 000 Kundinnen und Kunden nutzen sie aktiv, ein kräftiges Wachstum von 12,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Auch beim Bezahlen geht der Trend klar in Richtung mobil und kontaktlos. Die Zahl

der Kartenzahlungen stieg um 20,5 Prozent auf mehr als 18 Millionen Transaktionen.

Noch dynamischer zeigt sich das mobile Bezahlen mit Smartphone oder Smartwatch:

Über 24 000 Nutzerinnen und Nutzer griffen über drei Millionen Mal zum mobilen

Gerät – ein Plus von 83,8 Prozent.

Filialkonzept „smore“ wird Social-Media-Erfolg

Seit Oktober setzt die Sparkasse mit ihrer Filiale „smore“ in der Kunststraße ein

neues Konzept um, das gezielt auf die Bedürfnisse junger Erwachsener zwischen 18

und 28 Jahren zugeschnitten ist. Um komplexe Finanzthemen verständlich und

alltagsnah zu vermitteln, verbindet „smore“ am Standort O 4, 13 persönliche

Beratung mit auffälliger Präsenz in den Social Media. „Im Mittelpunkt steht der direkte

Dialog. Wer uns auf TikTok oder Instagram folgt, trifft dort auf dieselben Menschen,

die auch in der Filiale beraten“, erklärt Kleiber.

Diese nahtlose Verknüpfung von analoger und digitaler Kundennähe zeigt Wirkung: Der TikTok-Kanal der Sparkasse

verzeichnet über 41 000 Follower und mehr als 10 Millionen Videoaufrufe, wovon

rund eine Million aus der Region stammt. Fünf neue Clips pro Woche sorgen für

kontinuierliche Reichweite. „Dieser Erfolg spiegelt sich auch vor Ort wider – die

Terminkalender unserer ‚Buddys‘, wie wir die Beraterinnen und Berater nennen, sind

gut gefüllt“, so Stefan Kleiber.

Zufriedene Mitarbeitende als Basis für Stabilität

In einer deutschlandweiten Studie des Magazins Stern und des

Marktforschungsinstituts Statista bewerteten mehr als 34 000 Arbeitnehmerinnen und

Arbeitnehmer ihre Arbeitgeber. Sie gaben an, ob sie eine Anstellung in ihrem

Unternehmen empfehlen würden. In der Kategorie „Banken und Finanzdienstleistungen“

schaffte es die Sparkasse Rhein Neckar Nord als eines von

nur zwei regionalen Kreditinstituten und als einzige Sparkasse unter die zehn besten

Arbeitgeber.

„Stabilität und Verlässlichkeit sind für uns nicht nur Versprechen an

unsere Kundinnen und Kunden, sondern auch an unsere Mitarbeitenden. Dass wir in

dieser Studie so positiv bewertet wurden, zeigt, dass wir unserem Anspruch als

Arbeitgeber gerecht werden“, freut sich Kleiber.

460 000 Euro für regionales Engagement

Im Jahr 2024 unterstützte die Sparkasse mit 460 000 Euro in Form von Spenden und

Sponsoring Vereine, Stiftungen, soziale Einrichtungen und gemeinnützige

Organisationen in der Region. Ein zusätzlicher Baustein des Engagements ist die

2017 gegründete Stiftergemeinschaft, die Menschen dabei unterstützt, selbst

gemeinnützig aktiv zu werden.

„Nachhaltiges Engagement geht über Spenden hinaus. Die Stiftergemeinschaft bietet eine Plattform, um eigene Projekte langfristig zu fördern. Unsere Stiftungsmanager begleiten den gesamten Prozess“, erklärt

Kleiber. Zustiftungen sind ab 5 000 Euro möglich, ein Stiftungsfonds unter eigenem

Namen ab 25 000 Euro. Für eine eigene Treuhandstiftung ist ein Start ab 100 000

Euro möglich – ein Weg, den u. a. Bülent Ceylan, Franziska van Almsick und die

Gemeinde Schriesheim mit ihrer Bürgerstiftung gegangen sind.

Geplantes Neubauprojekt in D 1: Entscheidung steht bevor

Die Sparkasse ist mit 30 Filialen und 20 Selbstbedienungsstandorten in der Region

präsent. 2025 werden die Filialen in Laudenbach, Hemsbach und Edingen

modernisiert. Am Paradeplatz zieht die Filiale voraussichtlich Mitte des Jahres nach

D 2, 5-8 – ein Schritt, der mit den Planungen für einen möglichen Neubau am

Standort D 1 zusammenhängt. Ob und in welchem Umfang der Neubau realisiert

wird, soll im Laufe des Jahres entschieden werden. „Wie bei vielen Bauprojekten

mussten auch wir die 2021 kalkulierten Kosten neu bewerten. Derzeit prüfen wir

konkrete Angebote von Generalunternehmen“, so Kleiber.

Unabhängig von der finalen Entscheidung ist mit einem Baubeginn 2025 nicht zu rechnen.

Das Gebäude D 2, 5-8 wird bereits energetisch saniert und setzt mit seinem Begrünungskonzept

ein Zeichen für nachhaltiges Bauen. Im Herbst überzeugte die Sparkasse damit die

Fachjury des Fassadenbegrünungswettbewerbs der Klimaschutzagentur und des

bundesgeförderten Projekts FutuRaum. Sie erhielt den zweiten Preis verbunden mit

einer Projektförderung von 25 000 Euro.

Ausblick 2025: Stabilität in bewegten Zeiten

„Die Welt bleibt geprägt von Unsicherheiten – von geopolitischen Krisen über

wirtschaftliche Herausforderungen bis hin zu den Folgen des Klimawandels“, sagt

Stefan Kleiber mit Blick auf 2025. Globale Entwicklungen wie die angespannte Lage

in der Ukraine, volatile Energiepreise, der digitale Wandel und die noch unklare

Regierungsbildung nach der Bundestagswahl am vergangenen Sonntag wirken sich

auch auf Mannheim und den Rhein-Neckar-Raum aus. Die regionale Wirtschaft steht

überdies vor Umbrüchen:

Transformation der Automobilindustrie, Digitalisierung des

Mittelstands, Energiewende und die mit diesen Umbrüchen verbundene

überbordende Bürokratie prägen das Umfeld. „In solchen Zeiten sind verlässliche

Partner besonders wichtig. Die Sparkasse bleibt fest in der Region verwurzelt und

steht Unternehmen wie Privatpersonen weiterhin zur Seite“, betont Kleiber. Für 2025

erwartet er verhaltenes Wachstum. „Wir blicken vorsichtig auf die kommenden

Monate. Gewiss ist: Wir bleiben auf jeden Fall ein sicherer Partner für unsere

Kundinnen und Kunden – für unsere Region.“

Bildunterschrift:

Der Vorstand der Sparkasse Rhein Neckar Nord auf dem Weg zur Bilanz- Pressekonferenz

(v. l.): Thomas Kowalski, Stefan Kleiber und Helmut Augustin.

Quelle: Sparkasse Rhein Neckar Nord