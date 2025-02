Mannheim – 60 Jahre Versöhnungskirche – Festwochenende

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Rheinau: Mit einem Mitsing-Konzert am 29. März und einem Festgottesdienst am

30. März wird der runde Geburtstag des markanten Betonbaus gefeiert

Prägnant steht sie am Rheinauer Marktplatz. Die nach Plänen von Helmut Striffler errichtete Versöhnungskirche war bei ihrer Einweihung im Jahr 1965 ein provozierender und markanter Bau. Nun wird ihr 60jähriges Jubiläum gefeiert:

Mit einem Mitsing-Konzert am 29. März um 17 Uhr und einem Festgottesdienst am 30. März um 10.30 Uhr.

Am Festgottesdienst am Sonntag, 30. März, wirken Bürgermeister Thorsten Riehle und Pfarrer

Karl-Heinz Bothe mit, der von 1985-1999 an der Versöhnungskirche tätig war. Die Liturgie gestalten Pfarrer Hansjörg Jörger und Diakon Daniel Maier, für die musikalische Begleitung sorgen Elena Kleiser-Wälz und Gäste aus der Region Süd.

Mitsing-Konzert am 29. März

Passend zum Kirchenjubiläum findet am Vorabend des Gottesdienstes ein Konzert statt zum Jubiläum des evangelischen Gesangsbuchs, das es seit 500 + 1 Jahren gibt. Mit dem Titel „Da kann ich ein Lied von singen“ können bei diesem Mitsing-Konzert alle einstimmen in die klangvolle Liederreise durch die Musik-Geschichte. Dabei werden auch einige der schönsten Kirchenlieder und Evergreens wie „Großer Gott, wir loben dich“ und „We shall overcome“ erklingen.

Gestaltet wird der Abend vom Chor KlangArt unter Leitung von Sybille Buchmann sowie von Bezirkskantor und stv. Landeskantor Prof. Johannes Michel an der Orgel. Pfarrer Hansjörg Jörger

und Diakon Maier sind als Moderatoren des Abends mit dabei.

Eine Betonkirche voller Atmosphäre

Wie auch die bekannte, in Mannheim realisierte Trinitatiskirche (1956-59) und Jonakirche

(1960-62) von Helmut Stiffler, wirkt die Versöhnungskirche (1963-65) nach außen hermetisch. Doch im

Inneren zeigt sich ihre höhlenartige Weite und ihre ruhige Raumatmosphäre. Auf einem unregelmäßigen Grundriss aus spitzen Winkeln hat Architekt Striffler diesen Bau geplant, der sich kraftvoll in die Höhe erstreckt. Der hohe, dreieckige Glockenturm weist als Blickfang fingerförmig in den Himmel. Der weite und hohe Innenraum entwickelt durch die schmalen Lichtschlitze eine ganz besondere Stimmung. Ein Lichtschacht beleuchtet den Ort der Predigt.

Dort ist die Figur des Gekreuzigten seit 2018 von der strahlenden Christussonne der Mannheimer Künstlerin Bettina Mohr hinterfangen. Leider erhielt die Kirche bei einer Sanierung einen Außenanstrich. Doch

im Inneren ist die Wirkung des Sichtbetons mit seiner lebendigen Naturnähe ungebrochen:

Der „Brutalismus“ macht die Sichtbarkeit des Baustoffs zum Stil: Bei diesen Gebäuden ist der Beton

in seiner Stofflichkeit sichtbar – die Struktur der Schalbretter überziehen die Wände wie ein gestalterisches Moment. Die Bezeichnung leitet sich ab von dem französischen Begriff „béton brut“,

was roher Beton, Sichtbeton, bedeutet.

Die Versöhnungskirche ist voller Leben und lädt zu Gottesdiensten und Konzerten, zu Begegnungen und Aktivitäten ein: So findet immer am letzten Freitag im Monat die kostenfreie Veranstaltungsreihe „freitags um 4“ statt, jeden Dienstag wird von 12 bis 13 Uhr zum Rheinauer Mittagstisch und jeden Donnerstag von 13.30 bis 16.30 Uhr zum Donnerstagscafè eingeladen. Neu ist das Angebot „Repair Café“, zu dem die Gemeinde im Jahr 2025 noch drei Mal einlädt: am 31.Mai, 20. September und 8. November, jeweils von 10 bis 14 Uhr.

Foto: Johannes Vogt (dv)

Quelle: Evangelische Kirche Mannheim