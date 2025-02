Ludwigshafen – Scholz & Guthier: Land fördert Schulsozialarbeit in Lu 2025 mit ca. 613.200 Euro

Ludwigshafen / Mainz – “Das Land fördert die Schulsozialarbeit bei uns in Ludwigshafen im Jahr 2025 mit insgesamt 613.212 Euro. Mit dieser Förderung trägt das Land Rheinland-Pfalz maßgeblich zur

Verbesserung des schulischen Angebots in unserer Stadt bei”, informieren die Landtagsabgeordneten Gregory Scholz und David Guthier. Gefördert wird die Schulsozialarbeit an allgemeinbildenden Schulen mit 367.800 Euro, in berufsbildenden Einrichtungen mit 184.212 Euro und an Grundschulen in herausfordernder Lage mit 61.200 Euro. Damit können insgesamt 20 Vollzeitstellen finanziert werden.

Gregory Scholz: “Dies ist eine weitere gute Nachricht im Jahr 2025 aus Mainz für unsere Heimatstadt Ludwigshafen. Schulsozialarbeiterinnen und Schulsozialarbeiter leisten eine wertvolle Arbeit an unseren Schulen, indem sie Schülerinnen und Schüler sowie deren Eltern bei schulischen, wie privaten Fragen begleiten und unterstützen. Sie sind auch eine unmittelbare Unterstützung und Entlastung für die Lehrkräfte.”

„Diese praxisnahe Förderung ist ein wichtiges Zeichen für mehr Bildungsgerechtigkeit“, wie

David Guthier hinzufügt. Insgesamt fördert das Land die Schulsozialarbeit in Rheinland-Pfalz an allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen in diesem Haushaltsjahr mit rund 9,1 Millionen Euro. Dies entspricht insgesamt knapp 300 Vollzeitstellen. Hinzu kommt eine zusätzliche Förderung für die Schulsozialarbeit an Grundschulen in besonders herausfordernder Lage von mehr als 800.000 Euro, was circa 26 Vollzeitstellen entspricht. Die Schulsozialarbeit gehört als Teil der Kinder- und Jugendhilfe grundsätzlich zum Aufgabenbereich der Kommunen, aber wird vom Land bei der Finanzierung unterstützt.

Quelle Foto Sylviane Brauer /Gregory Scholz, MdL

