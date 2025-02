Ludwigshafen – Lisa Fitz rechnet im Kulturzentrum dasHaus ab mit den Dilettanten unserer Zeit

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-neckar – Am 18. März 2025 um 20 Uhr holt Lisa Fitz im Ludwigshafener Kulturzentrum dasHaus zum satirischen Rundumschlag aus: Mit ihrem Programm „AVANTI DILETTANTI!“ richtet sich die aus einer bayerischen Künstlerdynastie stammende Kabarettistin gegen die Depperten, die einen zur Verzweiflung und stillen Weißglut bringen.

Wer Lisa Fitz kennt, der weiß, dass hier niemand leer ausgeht: Munter teilt die Powerfrau in feinster bayerischer Mundart aus gegen die Begriffsstutzigen in Hotlines, die Gschnappigen in Ärztepraxen, die Betonköpfe in Ämtern – und nicht zuletzt natürlich auch gegen die Politiker*innen und die Regierung in Deutschland.

Messerscharf analysiert Fitz aktuelle gesellschaftliche Themen und Probleme und spitzt diese pointiert zu. Dabei steht ihre energiegeladene Bühnenshow dem rasanten Tempo ihrer verbalen Watschn in Nichts nach: mit ihren explosiven, in unnachahmlichem Mundartstil vorgetragenen Monologen und spitzzüngigen Songs schafft es Lisa Fitz wie keine Zweite, ihr Publikum in ihren Bann zu ziehen. Die Gäste erwartet Kabarett höchster Güte – eine Kunst, die Fitz in ihrer über 40jährigen Karriere perfektioniert hat.

Angefangen hat Lisa Fitz in den 70er-Jahren als Songwriterin und Sängerin. Nach Bühnen- und Fernsehrollen trat sie 1983 als erste Frau in Deutschland mit eigenen kabarettistischen Texten liveauf. Seitdem gönnte sich die Künstlerin keine Pause: über 4500 Auftritt auf den Bühnen der Nation sprechen eine deutliche Sprache. Darüber hinaus moderierte sie Shows wie den SR-Gesellschaftsabend des Saarländischen Rundfunks, war und ist gerne gesehener Gast in Talkshows, hatte Gastauftritte in Kabarett-Sendungen wie Scheibenwischer an der Seite Dieter Hildebrands und nahm sogar an der ersten Staffel des Dschungelcamps teil. Darüber hinaus veröffentlich sie Bücher und publiziert regelmäßig Tonträger mit eigenen Stücken.

Nach ihrem gefeierten Auftritt im Kulturzentrum dasHaus im Jahr 2017 kehrt Lisa Fitz nun endlich zurück nach Ludwigshafen. Sie bricht eine Lanze für all jene, die genervt sind von unqualifizierten Auskünften, mentaler Unreife, misslaunigen Zeitgenoss*innen, tumben Nerven- und Zeitfresser*innen und all den ignoranten, arroganten und süffisanten Menschen da draußen. Doch am Ende des Tages hilft sie auch dabei, die eigenen Augen zu öffnen – und wenn dann der depperte Dilettant sich selbst im Spiegel entgegensieht, kommt die Zeit für echte Größe mit der Erkenntnis: „Ich weiß, dass ich nichts weiß.“ Denn eins ist gewiss: AVANTI DILETTANTI!

Quelle: Kulturbüro Stadt Ludwigshafen