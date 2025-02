Ludwigshafen – Kommentar: Schaulustige behindern Reanimation nach Notfall in Strassenbahn – “Wie dumm, abartig und rücksichtslos muss man sein? – Videoüberwachung auswerten und Strafen verhängen!”

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Mit Schaudern und Erschrecken mussten wir heute lesen, dass nach einem medizinischen Notfall in einer Strassenbahn in Ludwigshafen, bei der ein Mann reanimiert werden musste, tatsächlich Leute daneben standen, u.U. das Handy zückten und die Rettungshelfer bei ihrer lebenserhaltenden Massnahme behinderten und bedrängten und die Helfer dadurch in ihrer Arbeit beeinträchtigten. Da stellt sich die Frage: “Wie dumm und rücksichtslos muss man sein, um ein derart abartiges Verhalten an den Tag zu legen? Nur um ein Foto zu knipsen oder einen besseren Blick auf das Geschehen zu erhaschen?”.

Sensationslust hin oder her, aber ein solch dämliches, gefährliches, grenzenlos charakterloses, abscheuliches und bescheuertes Tun in aller Öffentlichkeit darzubieten, grenzt schon an debile Intelligenzzustände jenseits des messbaren unteren Bereichs.

Die Polizei tat das in dieser Situation richtige, nämlich diese Gaffer vom Hof zu jagen, um den Helfern schnellstmöglich Platz für ihre Massahmen zu geben, aber reicht das?

Die Schaulustigen haben durch ihr Verhalten dafür gesorgt, dass ein Menschenleben ernsthaft gefährdet wurde. Insofern stellt sich die Frage, ob man nicht, die in Strassenbahnen normalerweise gängigen Videoaufnahmen auswerten und die entsprechenden Personen öffentlich zur Fahndung ausschreiben sollte – natürlich mit Lichtbild und in Großaufnahme. Zum einen, damit man diese im Nachgang ermitteln kann, und zum anderen um den Beteiligten zu zeigen, wie es ist, aus reiner Sensationslust begafft zu werden.

Zwar sind die Zeiten des öffentlichen Prangers schon lange passé, aber in solchen Fällen würde man es sich wünschen, dass dies hin und wieder noch angewandt werden könnte. In jedem Fall wäre es gerechtfertigt, diese Personen mit aller Härte des Gesetzes zur Rechenschaft zu ziehen.

Deswegen plädiere ich dafür, die komplette Videoüberwachung rund um das Geschehen auszuwerten und saftige Strafen zu verhängen, auch um ein Exempel an diesen verantwortungslosen Gaffern zu statuieren. Und mit dieser Meinung bin ich sicherlich nicht alleine.

Ein Lob geht an alle nützlichen Helfer und an die Rettungskräfte!

PS: Dem betroffenen Mann wünsche ich alles Gute und eine schnelle Genesung!

Text: Raphael Ebler

Dieser Kommentar bezieht sich auf diese Meldung: Ludwigshafen – Schaulustige behindern Reanimation nach medizinischem Notfall in Strassenbahn