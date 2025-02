Ludwigshafen – Job, Familie, Karriere!: Life/Work-Planning – Arbeit finden, die zu mir passt

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Life/Work-Planning (LWP) ist eine effektive Methode, um Arbeit zu finden, die einem Spaß macht. Im zweistündigen Vortrag „Life/Work-Planning – Arbeit finden, die zu mir passt“ der digitalen Informationsreihe „Job | Familie | Karriere“ für gleiche Chancen im Beruf der Agenturen für Arbeit in der Metropolregion Rhein-Neckar (MRN), zeigt Marc Buddensieg am Dienstag, 11. März, ab 9 Uhr Methoden, mit denen man seinen Lieblingsfähigkeiten systematisch auf die Spur kommt. Die Teilnehmenden lernen, den Arbeitsmarkt nach eigenen Interessen zu segmentieren und wie man sich mit Hilfe von gut strukturierten Gesprächen auf Augenhöhe Zugang zum „verdeckten“ Arbeitsmarkt verschafft – also Stellen aufspürt, die nicht ausgeschrieben sind.

Zudem gibt es Antworten auf folgende Fragen:

Was will ich auf dem Arbeitsmarkt anbieten?

Wo will ich meine Fähigkeiten anbieten?

Wie finde ich das, was gut zu meinen Vorstellungen von Arbeit und Leben passt?

Die Teilnahme, für die ein internetfähiges Gerät benötigt wird, ist kostenfrei, eine Anmeldung erfolgt online über https://eveeno.com/life-work-planning.

Fragen zur Veranstaltung beantworten Brigitte Bertram und Yvonne Fuhrmann, Beauftragte für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt der Agentur für Arbeit Ludwigshafen, unter den Telefonnummern 0621 5993 566 und 0621 5993 278 oder per Mail an Ludwigshafen.bca@arbeitsagentur.de.

Quelle: Arbeitsagentur Ludwigshafen