Ludwigshafen – Flucht nach Unfall mit verletzter Frau

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – (ots) Am Dienstag (25.02.2025), gegen 05:30 Uhr, missachtete ein bislang unbekannter Autofahrer beim Abbiegen von der Havering-Allee in die Bgm.-Grünzweig-Straße die Vorfahrt einer 20-jährigen Ludwigshafenerin. Der dunkelblaue Audi des Unfallverursachers stieß mit dem Fahrzeug der 20-Jährigen zusammen. Danach setzte der Unbekannte seine Fahrt in Richtung Industriestraße fort und entfernte sich unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Das Auto der jungen Frau, ein weißer Toyota, wurde an der Beifahrerseite beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf schätzungsweise 1.500 Euro. Ebenso wurde der Beifahrer leicht verletzt.

Haben Sie den Unfall beobachtet oder können Hinweise zu dem flüchtigen Fahrer geben? Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963- 24250 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de, entgegen.

Quelle:

Polizeipräsidium Rheinpfalz