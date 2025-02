Ludwigshafen – Fastnacht 2025 – Sicher durch die “närrische Zeit” kommen

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar – Bald ist es wieder soweit – die Hochphase der “närrischen Zeit” beginnt am 27. Februar 2025 mit der “Altweiberfastnacht” und endet am traditionell am darauffolgenden Dienstag.

Für viele beginnt jetzt eine Zeit des Feierns, der Freude und der bunten Kostüme, die Menschen jeden Alters zusammenbringt. Doch während wir uns alle auf die kommenden zahlreichen Veranstaltungen und Umzüge in der

Vorder- und Südpfalz freuen, bitten wir Sie um Beachtung folgender Hinweise:

-Wer im Straßenverkehr unterwegs ist, sollte nüchtern sein.

Wer unter Alkohol- oder Drogeneinfluss fährt, ist nicht nur eine Gefahr

für sich selbst, sondern auch für andere

-Wir empfehlen: Wer zusammen feiert, geht auch zusammen Heim.

Verabreden Sie schon vor dem Feiern, wie alle wieder sicher nach

Hause kommen

-Zum Schutz gegen Taschendiebe sollten Feiernde, die sich in

Menschenmengen bewegen, aufmerksam sein und Wertsachen körpernah

verstauen

-Um andere Feiernde nicht zu verunsichern und keine

Polizeieinsätze auszulösen, bitte keine täuschend echten Waffen

(Anscheinswaffen), wie z.B. Pistolen oder Gewehre, tragen

-Auch wenn an Karneval vermeintlich Narrenfreiheit gilt, dürfen

verbotene Symbole auch an diesen Tagen weder getragen noch gezeigt

werden

-Bitte beachten Sie das neu eingeführte Messerverbot bei

öffentlichen Veranstaltungen

Für eine friedliche und sichere Fastnacht sind wir für Sie verstärkt im Einsatz. Damit alle wieder sicher nach Hause kommen, führen wir verstärkt Verkehrskontrollen durch.

Quelle: Polizeipräsidium Rheinpfalz