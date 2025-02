Völkersweiler und Gosserweiler-Stein /Metropolregion Rhein-Neckar. (ots) Am Montag, 24.02.25, zwischen 05:15 Uhr und 16:20 Uhr, wurde auf einem Parkplatz an der L 494 bei Völkersweiler, an einem Ford Kuga das hintere Kennzeichenschild SÜW-MS 479 entwendet. INSERAT Wasserspass in den Schwimmbädern des Rhein-Pfalz-Kreises Wasserspass im Rhein-Pfalz-Kreis Gegen 16:20 Uhr betankte eine bislang unbekannte Person einen weißen ... Mehr lesen »