Landau – Erst Einsatzfahrzeug Platz gemacht dann Unfall in Kreuzung verursacht

Landau / Metropolregion Rhein-Neckar – Am Montagnachmittag gegen 16:20 Uhr ereignete sich in Landau ein Verkehrsunfall, kurz nachdem ein Streifenwagen der Polizei im Rahmen einer Einsatzfahrt die Kreuzung zwischen dem Marienring und der Friedrich-Ebert-Straße passiert hatte. Zunächst hatten sowohl der Fahrer einer schwarzen Mercedes-Benz-Limousine als auch der Fahrzeugführer eines silbernen VW Passats dem mit Blaulicht und Martinshorn herannahenden Streifenwagen Platz gemacht. Im Anschluss ordnete sich der schwarze Mercedes zum Linksabbiegen in die Friedrich-Ebert-Straße ein, während der Passatfahrer die zweite Fahrspur zum Geradeausfahren in Richtung Weißenburger Straße wählte. Als beide bei Grün in den Kreuzungsbereich einfuhren, kam es zum seitlichen Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen. Beide Fahrer gaben vor Ort an, dass der jeweils andere auf ihre Fahrspur gekommen sei. Die Polizei bittet Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben, sich bei der aufnehmenden Dienststelle in Edenkoben unter 06323 9550 zu melden.

Quelle:

Polizeiinspektion Edenkoben