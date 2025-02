Landau – Donnerstags und freitags wieder bis 18 Uhr: Stadtbibliothek Landau kehrt zurück zu regulären Öffnungszeiten

Weinheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Am Freitag, 7. März, 15 Uhr, findet in der Stadtbibliothek das nächste „Mehrsprachige Vorlesen“ statt. Vorgelesen wird ein Bilderbuch in deutscher und rumänischer Sprache im Wechsel. Anschließend dürfen die Kinder gemeinsam basteln. An diesen Freitag wird das Buch „Schlaf gut, kleiner Wolf“ vorgelesen. Darum geht es: Tim kann nicht einschlafen. ... Mehr lesen »