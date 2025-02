Landau – Daphne de Luxe kommt mit „Comedy in Hülle und Fülle” nach Landau

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar – Am 12. April 2025 um 20:00 Uhr gastiert Daphne de Luxe mit ihrem Soloprogramm *”Comedy in Hülle und Fülle”* in der Jugendstil-Festhalle in Landau in der Pfalz.

Wer ihren Tourplan liest, kann leicht ins Staunen geraten: Zwischen 3satFestival, Ladies Night Moderation,

hr-Weiberfastnacht und ZDF Fernsehgarten findet sie im April endlich Zeit, nach Landau zu kommen. Und spätestens seit ihren Auftritten in Deidesheim weiß Daphne de Luxe, dass die Pfälzerinnen und Pfälzer zum besten Publikum der Republik gehören.

Mit viel Heiterkeit und Selbstironie betrachtet Daphne de Luxe die Tücken des Alltags und geht gesellschaftlichen Phänomenen auf den Grund, indem sie vor allem ihr Umfeld höchst amüsant unter die Lupe nimmt. Sie greift aktuelle gesellschaftliche Themen auf und nimmt sich vor allem selbst nie zu ernst. Ihr Markenzeichen: Selbstironie und Authentizität.

Die Presse beschreibt Daphne de Luxe als “Comedy-Walküre”, die ihr Publikum mit ihrer “bedingungslos sinnesfrohen Aura um den Finger zu wickeln versteht”, und dem ist eigentlich kaum etwas hinzuzufügen. Die Humoristin überzeugt in diesem Comedy-Programm mit ihrer ganz besonderen Mischung aus stilvollem Auftritt, amüsanter Unterhaltung, augenzwinkernder Selbstironie und kabarettistischem Tiefgang. Inspirierende Lieder und Anekdoten sowie jede Menge Humor sorgen für gnadenlos gute Unterhaltung und lassen das Publikum für mindestens zwei Stunden ihren Alltag vergessen oder herzlich über die eigenen Herausforderungen des Lebens lachen.

Wer die Moderatorin der “Ladies Night” bislang nur aus dem Fernsehen kennt, sollte sich diesen Abend voller “Comedy in Hülle und Fülle” in der schönen Jugendstil-Festhalle nicht entgehen lassen.

Das Boulevardtheater Deidesheim holt Daphne de Luxe für diesen besonderen Abend nach Landau. Zudem gibt es eine besondere Überraschung: 2 x 2 Karten für die Show können gewonnen werden!

Foto: Dominic Reichenbach

Quelle: Boulevard Deidesheim