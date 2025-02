Jockgrim/Landau – Einbruch in ehemaliges Tanklager

Jockgrim / Metropolregion Rhein-neckar – (ots) Im Zeitraum vom 21.02. gegen 16:30 Uhr bis zum 24.02.2025 gegen 10:30 Uhr betraten Unbekannte das umzäunte Gelände des ehemaligen Tanklagers in Jockgrim und entwendeten mehrere Meter Kupferkabel und brachen mehrere Schaltkästen auf. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 500 Euro. Bislang liegen keine Hinweise auf den/die Täter vor. Haben Sie in dem genannten Zeitraum etwas Verdächtiges beobachtet und können Hinweise geben? Dann melden Sie sich bei der Polizeiinspektion Wörth am Rhein unter der Telefonnummer 07271 9221-0 oder per E-Mail piwoerth@polizei.rlp.de.

