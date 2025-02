Hockenheim – Zeit für ein „Schwätzchen”

Hockenheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Bereits seit einiger Zeit lädt das Hockenheimer „Schwätz-Bänkle” Bürgerinnen und Bürger ein, sich für eine kleine Unterhaltung niederzulassen. Die mit einem blauen Schild gekennzeichnete Bank steht an der Zehntscheune in Hockenheim. Wer sich hier niederlässt, zeigt seinen Mitmenschen: Setzt euch zu mir, ich habe Lust, mich zu unterhalten! Am Donnerstag, den 27. Februar 2025, nimmt sich die Seniorenbeauftragte der Stadt Hockenheim, Kerstin Berger, von circa 10:00 bis 11:00 Uhr Zeit für Gespräche auf dem Schwätz-Bänkle. Die Mitarbeiterin des Generationenbüros ist leicht an den mitgebrachten blauen Sitzkissen zu erkennen, die für eine angenehme Atmosphäre sorgen.

Quelle: Stadt Hockenheim