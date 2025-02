Hockenheim – Fastnachtszug – Was gilt es zu beachten? – Strassensperrungen, Haltverbote, Alkoholverbot, ÖPNV

Hockenheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Endlich heißt es wieder „Ahoi” und „Olé” – am Samstag, den 1. März 2025, ab 13.31 Uhr, ziehen beim 64. Hockenheimer Fastnachtszug zahlreiche Närrinnen und Narren durch die Straßen. Für einen reibungslosen Ablauf, sind jedoch einige Regelungen zu beachten:

Straßensperrung

Die Schwetzinger Straße, die Untere und Obere Hauptstraße (zwischen Parkplatz „Eichhorn” und Schwetzinger Straße beziehungsweise Kaiserstraße) sowie die Rathausstraße, die Parkstraße (zwischen Heidelberger Straße und Luisenstraße), die Jahnstraße (zwischen Rathausstraße und Heidelberger Straße) und die Ernst-Wilhelm-Sachs-Straße (ab Feuerwehr bis Friedhof) werden am Umzugstag ab 10:30 Uhr gesperrt. Die Sperrung wird aufrechterhalten bis die Reinigungsarbeiten beendet sind.

Haltverbot

Auf der gesamten Umzugstrecke gilt am 1. März 2025, ab 08:00 Uhr, ein absolutes Haltverbot. Ab dem gleichen Zeitraum sind beide Seiten des Parkplatzes in der Ottostraße hinter der Stadthalle/Rathaus zugunsten der Einsatzfahrzeuge des DRKs und der Polizei gesperrt. Auch auf dem Zehntscheunenplatz darf am Umzugstag ab 10:00 Uhr nicht geparkt werden. Auf dem Marktplatz gilt aufgrund des Auf- und Abbaus in der Zeit von Donnerstag, den 27. Februar 2025, ab 7:00 Uhr, bis Montag, den 3. März 2025 ein Haltverbot.

Am Umzugstag gilt außerdem in der Kirchenstraße im Bereich ab Rathausstraße bis in Höhe des evangelischen Pfarramts, in der Karlsruher Straße ab der Fortunakreuzung bis in Höhe des NKD sowie in der Kaiserstraße nach Zufahrt zu den Parkplätzen in Richtung Schwetzinger Straße ab 8:00 Uhr ein Haltverbot.

Stadtbibliothek bleibt geschlossen

Am Faschingssamstag, den 1. März 2025 und Faschingsdienstag, den 4. März 2025 hat die Stadtbibliothek geschlossen. Ab Mittwoch, den 5. März 2025 ist die Stadtbibliothek wieder zu den gewohnten Öffnungszeiten für die Leserinnen und Leser da.

RingJet und BRN verkehrt verkürzt

Aufgrund des Fastnachtszugs, der durch die Hockenheimer Straßen führt, fährt die Stadtbuslinie des RingJet nur verkürzt bis um 10.12 Uhr. Danach wird der Fahrbetrieb aufgrund der Straßensperrungen für den Fastnachtszug eingestellt. Am Montag, den 3. März 2025, fährt der RingJet dann wieder wie gewohnt. Auch die betroffenen Haltestellen des BRN werden am Umzugstag von 10:30 Uhr bis 18:30 Uhr nicht angefahren.

Alkoholverbot auf dem Zehntscheunenplatz

Am Tag des Fastnachtszugs ist es auf dem Zentscheunenplatz untersagt, alkoholische Getränke zu konsumieren oder mitzuführen. Die entsprechende öffentliche Bekanntmachung wurde auf der Homepage der Stadt unter https://www.hockenheim.de/alkoholverbot-2025 veröffentlicht. Eine Zuwiderhandlung gilt als Ordnungswidrigkeit.

Weitere Informationen zum Fastnachtsumzug finden Sie auf https://hockenheimer-marketing-verein.de/.