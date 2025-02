Hirschberg – Florian Taafel wird neuer Trainer der ersten Handball-Herrenmannschaft der Spielgemeinschaft S3L

Hirschberg / Metropolregion Rhein-Neckar – Die erste Handball-Mannschaft der S3L wird ab der kommenden Saison 2025/26 von Florian Taafel aus Pforzheim trainiert. Es war ein Anruf, den der 38jährige so schnell nicht vergessen wird: Der sportliche Leiter Mark Wetzel fragte an, ob er nicht Interesse hätte, künftig Trainer bei der S3L zu werden. „Wie sieht es aus?“ lautete die Frage und ja, es sah sofort gut aus. „Ich bin echt begeistert von diesem Angebot“, sagt Florian Taafel. „Handball an der Bergstraße – das ist die Top-Adresse nach den Rhein-Neckar Löwen in dieser Region“, ist er sich sicher. Sowohl die SGL als auch der TVG seien Traditionsvereine, die man bundesweit in der Handballszene kenne, und vor allem auch schätze.

Nur wenige Tage nach dem Anruf kam es zum Gespräch mit Uli Roth, Tom Zahn und Mark Wetzel und man wurde sich schnell einig. Für Florian Taafel, der sich 2022 vom aktiven Handball verabschiedete und dann zwei Jahre lang die TGS Pforzheim trainierte ist eine große Chance und ein Neustart. „Wir freuen uns wirklich sehr, dass wir Florian für uns gewinnen konnten“, sagt

Mark Wetzel. Mit ihm bekomme die Mannschaft einen jungen und sehr engagierten Trainer, der klare Ziele verfolge. Erfolg als Trainer hatte er bereits, immerhin stieg er mit Pforzheim in die dritte Liga auf. Zuvor hatte er dort 18 Jahre lang auf der Position Rückraum links gespielt; er war sechsmal Torschützenkönig und zweimal sogar Rekordtorschütze in der dritten Liga.

Taafel ist ein Handballer durch und durch, er stammt aus einer Handballer-Familie und kennt die dritte Liga wie kaum ein anderer.

Seit September 2024 unterstützt er die „Lurchis“ – nach einem desaströsem Verletzungspech suchte der SV Kornwestheim händeringend Unterstützung und bekam sie durch den Ausnahmehandballer Taafel. „Ich bleibe natürlich bei den Lurchis bis zum Saisonende“, verspricht er. Dort habe er zunächst nur etwas mittrainieren wollen, um einen Ausgleich zu Job und Familie zu haben. Doch schnell wurde daraus mehr.

Jetzt schaut er gespannt nach Hirschberg uns freut sich auf die S3L. „Klar habe ich mir immer wieder auch Videos angeschaut und ich kenne ja auch noch einige Spieler“, sagt er. Befreundet sei er unter anderem mit Sebastian Ullrich und auch Tom Zahn kennt er schon lange. Auf Stefan Salger, der ebenfalls ab der kommenden Saison neu zur S3L kommt, freut es sich ebenfalls weil er ihn

schon lange kennt.

Florian Taafel wird in Pforzheim mit seiner Familie wohnen bleiben. Sohn Willi ist erst fünf Monate alt und hat noch etwas Zeit, um seine eigene Handballkarriere zu starten. Die Fahrerei mache ihm nicht viel aus, sagt er. „Als Immobilienmakler bin ich sowieso viel unterwegs und erledige vieles telefonisch im Auto“, erklärt Florian Taafel.

Mit dem neuen Trainer Florian Taafel und der Neuverpflichtung Stefan Salger sind bei der S3L schon wesentliche Pfeiler gesetzt.

Außerdem kommt Lukas Bauer zurück. Moritz Mangold und Lukas Gutsche werden von der 2. zur 1. Herrenmannschaft wechseln.

Bereits für die kommende Saison haben aus dem bestehenden Kader unterschrieben: Tim Götz, Niklas Krämer, Max Preller, Sven Schreiber, Hannes Weindl, Bastian Seitz, Tobias Schetters, Max Kessler, Leon Keller und Fabian Schwarzer. Nach Yessine Meddeb wird, wie berichtet, auch Luca Mastrocola die Mannschaft verlassen. Alexander Hübe und Sebastian Ullrich haben ihr Karriereende angekündigt. Simon Spilger und Niklas Schwenzer verlassen die S3L mit unbekanntem Ziel. Gespräche mit zwei weiteren Spielern (Kreis und Rückraum rechts) sowie einem Torhüter laufen. „Wir werden in der kommenden Saison mit einer sehr gut aufgestellten Mannschaft antreten können“, ist sich Mark Wetzel sicher.

Die Spielgemeinschaft „Saase³Leutershausen Handball“ wurde von den vier Vereinen SG Leutershausen, TVG Großsachsen, SG Hohensachsen und TSG Lützelsachsen gegründet und ist Mitgesellschafter der S3L-Spielbetriebs GmbH. Unterstützt wird die Spielgemeinschaft durch den Förderverein S3L Handball.

Quelle: S3L Handball Spielbetriebs GmbH