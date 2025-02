Hessen – Nach Bundestagswahl: FREIE WÄHLER Hessen danken Wilhelm Hartmann und allen Unterstützern – und blicken entschlossen nach vorn

Hessen/Metropolregion Rhein-Neckar – Die FREIE WÄHLER Hessen gratulieren ihrem Spitzenkandidaten Wilhelm Hartmann zu einem starken persönlichen Ergebnis. Sein Erfolg zeigt, dass unsere Mitglieder die richtige Wahl getroffen haben. Er konnte sich trotz schwieriger Rahmenbedingungen vom Bundestrend abheben und Stimmengewinne erzielen.

Ein herzlicher Dank gilt allen Wahlkämpfern, Wählern und Spendern, die mit ihrem Engagement, ihrer Stimme und ihrer Unterstützung diesen Wahlkampf ermöglicht haben. Ihr Einsatz ist das Fundament unserer Bewegung – und wir brauchen euch weiterhin, um unseren Weg erfolgreich fortzusetzen!

Gleichzeitig müssen wir ehrlich analysieren: Wenn CDU und AfD hinzugewinnen, während wir Stimmen verlieren, dann haben wir in unserer Kampagne nicht alle Chancen optimal genutzt. Wir müssen uns fragen, wo wir noch klarer unsere Botschaften vermitteln und besser auf die Wähler zugehen können. Die FREIE WÄHLER Hessen sind so stark aufgestellt wie nie zuvor – mit mehr Gliederungen, einer wachsenden Mitgliederzahl, solider finanzieller Basis und großem Engagement. Doch das allein reicht nicht. Wir müssen aus diesen Wahlen lernen und uns weiterentwickeln.

Das Ergebnis ist für uns kein Rückschlag, sondern Ansporn. Unser klares Ziel: Bei der nächsten Kommunalwahl erstmals landesweit über 5 % zu kommen. 2021 erreichten wir bereits 3,5 % – das beste Ergebnis unserer Geschichte. Jetzt müssen wir die richtigen Lehren ziehen und gemeinsam den nächsten Schritt machen.

Besonders erfreulich sind die starken Ergebnisse in einzelnen Landkreisen: Der Vogelsbergkreis erreichte 2,6 % der Zweitstimmen mit Wilhelm Hartmann als Kandidaten, während Markus Lappe im Schwalm-Eder-Kreis beachtliche 4 % der Erststimmen erzielte.

Mit dieser positiven Entwicklung und unserem stetigen Wachstum blicken wir motiviert in die Zukunft. Gemeinsam werden wir die FREIE WÄHLER in Hessen weiter stärken. Ein großes Dankeschön an alle, die uns auf diesem Weg begleiten – euer Einsatz macht den Unterschied! Jetzt heißt es: analysieren, optimieren und mit voller Kraft in die Zukunft!

Bildunterschrift: Engin Eroglu, Landesvorsitzender FREIE WÄHLER Hessen

Quelle/Bildurheber: FREIE WÄHLER Hessen