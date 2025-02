Heppenheim – Seminar „Gewalt-Sehen-Helfen” am 22. März: Zivilcourage fördern und richtig reagieren

Heppenheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Stadt Heppenheim lädt am Samstag, den 22. März 2025, von 10:00 bis 15:00 Uhr zum Seminar „Gewalt-Sehen-Helfen” im Schulungsraum der Feuerwehr Heppenheim-Mitte, Dieselstraße 2, 64646 Heppenheim ein. In Gewaltsituationen in der Öffentlichkeit, wie eskalierenden Streitigkeiten oder bedrohlichen Momenten, fällt es häufig schwer, die richtige Reaktion zu finden. Solche Szenarien können verunsichern und werfen Fragen zur eigenen Handlungskompetenz auf. Im kostenlosen Seminar „Gewalt-Sehen-Helfen” wird vermittelt, wie in solchen Fällen sicher und effektiv gehandelt werden kann. Die Veranstaltung ist Teil einer landesweiten Kampagne, die darauf abzielt, Zivilcourage zu fördern und eine angemessene Reaktion auf Gewalt zu schulen. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erhalten praxisnahe Tipps und Methoden von geschulten Multiplikatoren der Stadt Heppenheim sowie der Schutzfrau vor Ort der Polizeistation Heppenheim. Diese vermitteln, wie eine effektive Hilfeleistung geleistet aussehen kann, ohne sich selbst in Gefahr zu bringen.

Anmeldung:

Anmeldungen sind bis zum 19. März 2025 telefonisch unter 06252 / 13 1330 oder per

E-Mail an ordnung@stadt.heppenheim.de möglich.

quelle: Stadt Heppenheim