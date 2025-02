Heppenheim – Infos zum Großen Faschingsumzug am 02. März 2025

Heppenheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Am Sonntag, den 02. März 2025, findet ab 14:11 Uhr der traditionelle Fastnachtsumzug in Heppenheim statt. Die Aufstellung erfolgt auf dem Media Markt- und Bauhaus-Parkplatz und entlang der Straße Am Steinernen Weg bis zur Abzweigung Straße der Heimkehrer. Die Zugstrecke führt von dort über die Straße der Heimkehrer, Mozartstraße, Uhlandstraße, Lorscher Straße, Darmstädter Straße (westliche Fahrbahn) und Lehrstraße (nördliche Fahrbahn) auf den Graben und weiter über die Werlestraße zur Wilhelmstraße und auf den Parkhof, wo sich das bunte Treiben auf die Ludwigstraße in südlicher Richtung hin auflöst. Die Altstadt wird damit nicht mehr Teil der Zugstrecke sein.

Der „Partyhof“ (auf dem Parkhof Süd) wird bereits ab 11:11 Uhr von Sebastian von Engelmann und seinem Team von Ëngels Ëvents sowie Matthias Hermann von HGastro bewirtschaftet. Dort kann auch nach dem Umzugsende weitergefeiert werden. In diesem abgesperrten Bereich ist das Mitführen von Glasbehältern und das Mitbringen und der Verzehr von mitgebrachten alkoholischen Getränken aus Gründen der öffentlichen Sicherheit nicht erlaubt.

Beeinträchtigungen

Während des Umzuges sind die Ortsdurchfahrten Heppenheim der Bundesstraßen 3 und 460 in der Zeit von 12:00 Uhr bis 18:00 Uhr für den gesamten Verkehr gesperrt. Darüber hinaus ist die Umzugsstrecke sowie sämtliche Seitenstraßen, die auf die Umzugsroute treffen, zusätzlich abgesperrt. Aufgrund der Vollsperrung der Zugstrecke sind während des Umzuges Querungen mit Kraftfahrzeugen bzw. Ausfahrten aus den Grundstücken nicht möglich. Eine rechtzeitige Anfahrt ist daher empfehlenswert. Der Durchgangsverkehr auf den beiden Bundesstraßen 3 und 460 wird großräumig umgeleitet. Die Umleitungsstrecken sind ausgeschildert.

Das Parken entlang der Zugstrecke ist in der Zeit von 10:00 Uhr bis 18:00 Uhr verboten. Aufgrund der Aufbauarbeiten für den „Partyhof“ besteht auf dem Parkhof Süd bereits am Samstag, 01.03.2025, ab 14:00 Uhr Parkverbot. Die Tiefgarage Innenstadt kann während des Umzuges nicht angefahren werden. Auch eine Ausfahrt ist nicht möglich.

Um einen reibungslosen und sicheren Umzugsverlauf zu ermöglichen, werden wider­rechtlich abgestellte Fahrzeuge kostenpflichtig abgeschleppt. Anwohnerinnen und Anwohner sowie Besuchende werden um Beachtung gebeten.

Bitte nutzen Sie nach Möglichkeit die öffentlichen Verkehrsmittel.

Parkmöglichkeiten

Es stehen folgende Parkmöglichkeiten zur Verfügung:

Tiefgarage Landratsamt

Zufahrt über Gräffstraße

Parkplatz Sparkassengarten

Zufahrt über Gräffstraße

Parkplatz Stadion

Zufahrt über L 3398 bzw. Stadionstraße

Parkplatz Bahnhof

Zufahrt über Goethestraße, Bahnhofstraße

Parkplatz Europaplatz

Der Europaplatz an der Lorscher Straße steht als Großparkfläche gebührenfrei zur Verfügung. Der Europaplatz wird aus diesem Grund komplett geöffnet.

Ebenso besteht die Möglichkeit im Gewerbegebiet Tiergartenstraße und Weiherhausstraße die vorhandenen Parkmöglichkeiten zu nutzen.

Öffentlicher Personennahverkehr

Aufgrund der Streckensperrungen entfallen die beiden Stadtbuslinien 678 und 679 am Sonntag ersatzlos.

Die Regionalbuslinien 660 und 669 sind ebenfalls zwischen 12:00 und 19:00 Uhr von der Sperrung betroffen. Die Fahrpläne können unter www.vrn.de abgerufen werden.

WC-Standorte

Für die Sauberkeit der Veranstaltung stehen entlang der Zugstrecke und des Einzugsgebietes an folgenden Standorten kostenlose Toilettenkabinen bereit:

Parkplatz Media Markt und Bauhaus, Am Steinernen Weg, Straße der Heimkehrer, Mozartstraße, Uhlandstraße, Europaplatz befestigter Parkplatz, Weiherhausstraße Ecke Lorscher Straße, Wendeplatz östlich der Post, Lehrstraße, Graben, Werlestraße, Wilhelmstraße und Parkhofstraße.

Quelle: Stadt Heppenheim