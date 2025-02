Heidelberg – Zwei Fahrzeuge kollidieren auf B3 am Boxbergknoten

Heidelberg/B3/Metropolregion Rhein-Neckar – (ots) Am Montag kam es gegen 09:45 Uhr auf der B3 zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen.

Ein 35-Jähriger wollte mit seinem Ford von der Karlsruher Straße kommend auf die B3 in Richtung Boxberg auffahren. Ein 20-jähriger BMW-Fahrer, welcher bereits die B3 von der B535 kommend in Richtung Boxberg befuhr, unterschätzte die Geschwindigkeit des vorausfahrenden Fords und fuhr infolge Unachtsamkeit und zu geringem Sicherheitsabstand auf das Fahrzeug des 35-Jährigen auf. Der Aufprall führte zu Schäden an beiden Fahrzeugen: Der Ford erlitt an der hinteren Stoßstange einen Schaden von etwa 2.000 Euro, während der BMW an der vorderen Stoßstange einen Schaden von rund 4.000 Euro davontrug. Der Verkehrsunfall wurde vom Polizeirevier Heidelberg-Süd aufgenommen.

Quelle:

Polizeipräsidium Mannheim