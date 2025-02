Frankenthal – Workshop – Inklusive Selbstverteidigung für Menschen mit und ohne Handicap

Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar – Am Samstag, 12. April bietet der blinde Kampfkunstmeister Marco Beyer aus dem Blindai Dô Marburg in Kooperation mit der städtischen Beauftragten für die Belange von Menschen mit Behinderung, Bastienne Bischof, einen inklusiven Selbstverteidigungskurs für Menschen mit und ohne Handicap an.

Dabei vermittelt Beyer eine Mischung aus hocheffizienten, kraftlosen, auf Kontrolle ausgelegten und traditionellen Techniken des Jû Jûtsu in Verbindung mit modernen Anwendungssituationen. Diese basieren auf den Hebelgesetzen, sind leicht erlernbar und einfach strukturiert. Einfließen werden sowohl persönliche Erfahrungen aus Beyers Tätigkeit und Leben als auch Alltagserlebnisse von gehandicapten Menschen.

Außerdem hat Marco Beyer Simulationsbrillen für Augenerkrankungen im Gepäck, womit die Teilnehmenden sich einen hautnahen Eindruck einer Sehschädigung verschaffen können.

Anmeldung erforderlich

Der Workshop findet am 12. April von 10 bis 14 Uhr in der Sporthalle am Kanal statt und ist kostenfrei. Mitgebracht werden müssen lediglich bequeme Sportkleidung, Sportsocken, Sportschuhe sowie eine Vesper und Getränke.

Da die Plätze begrenzt sind, ist eine Anmeldung bis zum 2. April erforderlich: bei der Beauftragten für die Belange behinderter Menschen der Stadt Frankenthal per E-Mail an behinderung@frankenthal.de oder direkt bei Marco Beyer unter info@blin-dai-do.de. Für weitere Informationen steht Bastienne Bischof telefonisch unter 06233 89 663 oder per E-Mail an bastienne.bischof@frankenthal.de gerne zur Verfügung.

Quelle:

Stadtverwaltung Frankenthal