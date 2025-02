Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar. Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) und des Polizeipräsidiums Rheinpfalz. Am frühen Sonntagmorgen (23.02.2025), gegen 4:30 Uhr, soll eine 26-jährige von einem Unbekannten am Bahnhof Speyer in der Nähe des überdachten Fahrradständers vergewaltigt worden sein. Die Frau kam mit dem Mann zunächst ins Gespräch, bevor er gegen ihren Willen sexuelle Handlungen an ihr ... Mehr lesen »