Bad Bergzabern – Kennzeichendiebstahl und Tankbetrug in Völkersweiler und Gosserweiler-Stein

Völkersweiler und Gosserweiler-Stein /Metropolregion Rhein-Neckar. (ots) Am Montag, 24.02.25, zwischen 05:15 Uhr und 16:20 Uhr, wurde auf einem Parkplatz an der L 494 bei Völkersweiler, an einem Ford Kuga das hintere Kennzeichenschild SÜW-MS 479 entwendet.

Gegen 16:20 Uhr betankte eine bislang unbekannte Person einen weißen Pkw Audi Q7 an der Tankstelle in Gossersweiler-Stein und entfernte sich ohne die Tankrechnung zu bezahlen. An dem Pkw war das zuvor entwendete Kennzeichen SÜW-MS 479 angebracht. Der Täter soll 1,70-1,75 Meter groß, schlank gewesen sein und trug eine dunkle Hose sowie einen Kapuzenpulli.

Hinweise zu dem Diebstahl und dem anschließenden Tankbetrug nimmt die Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter 06343/93340 oder pibadbergzabern@polizei.rlp.de entgegen.